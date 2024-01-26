Trabzonspor´da Kasımpaşa maçı hazırlıkları başladı
Trabzonspor,Süper Lig´in 23´üncü haftasında sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı.
Trabzonspor,Süper Lig´in 23´üncü haftasında sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 14.00'te yapılan antrenmanda, dün oynanan Çaykur Rizespor maçında forma giyen oyuncular, rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise teknik ısınmanın ardından koordinasyon çalışması yaptı. Rondo ve dayanıklılık çalışmasıyla süren antrenman, çift kale maçla tamamlandı.
DHA-Spor - Türkiye-Trabzon - Nurgül GÜNAYDIN
2024-01-26 16:35:15
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