Trabzonspor - Kasımpaşa: 2-3

STAT: Papara Park

HAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu, Ogün Kamacı, Mert Bulut

TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır - Mehmet Can Aydın, Rayyan Baniya, Fernandez (Dk. 73 Umut Güneş), Eren Elmalı, Mendy, Berat Özdemir, Visca, Bardhi, Fountas (Dk. 82 Poyraz Yıldırım), Enis Destan

KASIMPAŞA: Ali Emre Yanar - Winck, Taylan Utku Aydın, Yasin Özcan, Ben Ouanes, Gökhan Gül, Fall, Hajradinovic (Dk 90+4 Sadiku), Aytaç Kara, Oğulcan Çağlayan, Da Costa (Dk. 87 Ngoy)

GOLLER: Dk. 19 Enis Destan, Dk. 90+1 Poyraz Yıldırım (Trabzonspor) - Dk. 47 Aytaç Kara, Dk. 58 (P) Hajradinovic, Dk. 75 Da Costa (Kasımpaşa)

SARI KARTLAR: Baniya (Trabzonspor) - Taylan Utku Aydın, Ali Emre Yanar (Kasımpaşa)

Süper Lig'in 23'üncü haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Kasımpaşa'ya 3-2 mağlup oldu. Trabzonspor, üst üste aldığı 3'üncü mağlubiyetle 37 puanda kaldı. Kasımpaşa ise puanını 32'ye yükseltti.

13'üncü dakikada gelişen Trabzonspor atağında sağ kanattan Visca'nın arka direğe ortasına Eren gelişine vurdu kaleci Ali Emre topu kornere çeldi.

19'uncu dakikada Trabzonspor öne geçti. Bardhi'nin sol kenardan ceza alanına ortasına iyi uzanan Enis Destan'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

23'üncü dakikada hızlı çıkan konuk ekipte Faal'ın sol kanattan ortasına ceza alanı dışında Ben Quanes sert şutunda top üstten auta çıktı.

44'üncü dakikada Fountas'ın ceza alanından arka direğe ortasına Visca gelişine vururken yerden seken top üstten auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısını Trabzonspor 1-0 öne kapattı.

47'nci dakikada konuk ekip, beraberliği sağladı. Hajradinovic'in yerden pasıyla sağ çaprazdan ceza alanına giren Aytaç'ın şutunda, meşin yuvarlak Uğurcan'ın sağından filelere gitti: 1-1.

56'ncı dakikada hızlı gelişen konuk ekip atağında Faal'ın ceza alanına yerden pasında, top kayarak müdahale etmek isteyen Eren'in eline çarptı. VAR incelemesi sonucu hakem penaltı kararı verdi.

58'inci dakikada konuk ekip öne geçti. Hajradinovic'in kullandığı penaltı atışında top, ağlarla buluştu: 1-2.

61'inci dakikada Bardhi'nin ceza alanı dışı sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta topu kaleci Ali Emre kornere çeldi.

66'ncı dakikada konuk ekibinin kaptırdığı topla buluşan Enis ceza alanı dışından sert şutunda kaleci Ali Emre parmaklarının ucuyla dokunduğu topu kornere çeldi.

75'inci dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Ben Ouanes sol kanattan ortasına Da Costa'nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-3.

90+1'inci dakikada bordo-mavililer farkı 1'e indirdi. Bardhi'nin sert şutunda kaleciden dönen topa altıpas içinde Poyraz ayak koydu, top ağlarla buluştu: 2-3.

90+4'üncü dakikada Bardhi'nin sol kenardan ortasına ceza alanında topla arka direkte buluşan Visca'nın sert şutu yandan auta gitti.

Karşılaşma Kasımpaşa'nın 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.

AVCI'DAN 2 DEĞİŞİKLİK, DENSWIL DÖNDÜ

Süper Lig'in 23'üncü haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk eden Trabzonspor, geçen hafta deplasmanda 1-0 mağlup olduğu Çaykur Rizespor karşılaşmanın 11'ine göre 2 değişiklikle sahaya çıktı. Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı, savunmada sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Hüseyin Türkmen'in yerine Mehmet Can Aydın'a, sakatlığı bulunan Benkovic'in yerine ise Fernandez'e görev verdi. Fernandez, bu değişiklikle bu sezon ilk kez ilk 11'de forma şansı buldu. Sakatlığı nedeniyle 5 hafta sahalardan uzak kalan Denswil de yedek kulübesinde yer aldı.

TRABZONSPOR'DA 8 EKSİK

Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok'un kadro dışı bırakıldığı Trabzonspor'da, Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takımlarının kamplarında bulunan Trezeguet, Pepe ve Onuachu ile sakatlıkları süren Orsic, Hüseyin Türkmen ve Benkovic de bugünkü maçta forma giyemedi.

TRABZON'DA TRİBÜNLER BOŞ KALDI

Süper Lig´in ikinci devresine 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle kötü başlangıç yapan Trabzonspor'da bordo-mavili taraftarlar, Kasımpaşa maçına fazla ilgi göstermezken, tribünlerin büyük bölümünde boşluklar dikkati çekti.

TARAFTARLARDAN TEPKİ

Karşılaşmanın son bölümlerinde 'yönetim istifa' tezahüratlarında bulunup, kötü gidişata tepki gösteren bordo mavili bazı taraftar stattan ayrıldı. Kasımpaşa'nın 3'üncü golünü de taraftarlar alkışladı.

DHA-Spor - Türkiye-Trabzon - Fatih TURAN

2024-01-29 22:18:00