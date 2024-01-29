Trabzonspor - Kasımpaşa maçının ardından

Süper Lig´in 23´üncü haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Kasımpaşa'ya 3-2 mağlup oldu.

Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile Kasımpaşa Yardımcı Antrenörü Barış Kanbak, açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, sancılı bir geçiş dönemi yaşadıklarını belirterek, "Ligimizin en fazla şut atan 3´üncü takımı, en fazla pozisyon veren de 3´üncü takımı, ceza sahasına giren takımı veya takımın boyunu önde kuran takımı. Böyle bir konu başlıkları olan bir takım. Biz de bugün itibarıyla aslında çözüm noktalarını da çalışmıştık. Bence oyunun ilk yarısı itibarıyla maçı 2-0, 3-0´a da rahatlıkla getirebileceğimiz bir oyundu ve 1-0 içeriye girdik. Hatta içeride görüntülerde de bazı şeyleri çok net güzel gösterdik ve oyun istediğimiz gibi gidiyordu. Bence yediğimiz ilk gol taç. Top taca çıkmıştı, yan hakemin görmediği şey. Ama onun devamında o şekilde 4 kişinin arasında böyle hafif bir vuruşla golü de yemememiz lazımdı. Sonrasında penaltı, verilebilirdi de verilmeyebilirdi de buna benzer olaylar olabiliyor. Ama 2-1´den sonra bizim genel olarak oyun disiplininden kopmamamız gerekiyor, bu kadar geniş alanlar vermememiz gerekiyordu. Oyundan hiçbir zaman vazgeçmeden hareket etmemiz gerekiyor. Bugün baktığımız zaman 3-2 yapıyorsun son anda 3-3´ü de bulabiliyorsun çünkü oyuna, oyun planına, oyun disiplinine sadık devam etmeniz gerekiyor. Bir haftada 3 maç kaybettik, sancılı bir süreç, geçiş dönemi. Geçiş dönemleri sıkıntılı ve sancılı olabiliyor" diye konuştu.

"HALA 3´CÜLÜKTE DURUYORUZ"

Kağıt üzerinde 3'üncü sırada olduklarını kaydeden Avcı, "Özellikle bu ana kadar yani son 1 haftaya kadar puan ortalaması çok yüksekte gelmiştik. Çok böyle bir telaffuz da etmek istemiyorum biliyorsunuz 1 ay evvel 13 tane oyuncunun bugün itibariyle bizimle olmaması, 11´in 8 oyuncusunun bizimle olmaması bu geçiş döneminde bazen inişlerin çıkışların olacağını gösteriyordu. Biz 1 haftada ne yazık ki bunu şu an itibarıyla yaşamış bulunuyoruz. Baktığında kağıt üzerinde de hala 3´cülükte duruyoruz. Evet bu devre arasında bana desen `Maç 3-1´e gelecek´ gülersin yani. Ama ne yazık ki bu oyun böyle bir oyun. Ve biz bugün itibariyle de bunu 1 haftada 3´üncü defa yaşadık" şeklinde konuştu.

"ÇOK FAZLA HAMLE ŞANSIM YOK"

Taraftarlardan özür dileyen Abdullah Avcı, "Üzüntülüyüz, taraftarımızdan özür diliyoruz. Ama böyle süreçler Türk futbolunda Trabzonspor tabi ki yaşadı, bütün takımlar bu süreçleri inişleri çıkışları yaşadı. Geçiş dönemlerinde bu destekle ve organizasyonla tekrar ayağa kalkabilecek çünkü bu işten vazgeçmeyeceksin. Vazgeçersen kaybedersin. Ayağa kalkabilecek bir durumu oluşturmak için burada taraftarımızın desteğine son derece ihtiyacımız vardır. Onun için üzgünüz, taraftardan özür diliyoruz, rakibi tebrik ediyoruz. 1 haftada 3 mağlubiyet hiç iyi olmadı. Tekrar ayağa kalkabilmek için gelenlerin takıma katkısı, şimdi bugün itibarıyla baktığında senin hücum hattında hemen hemen ortalama Visca´nın dışında kimse yok. Savunmanın merkezinde bugün Fernandez devre arasında bir 15 dakika daha oynamak istedi en fazla biz yine 70´e kadar tuttuk. Mecburen değişiklik yapmak zorundaydık. Çok fazla hamle şansım yok, Umut´u koyduk, diğerleri genç oyuncular, en sonda Poyraz´ı attık 80´den sonra 4-4-2´ye dönelim diye. Bu şartlarda burayı daha iyi geçebilirdik ama bu dalgalanmalar olacaktı. Taraftarımızdan özür diliyoruz, destek istiyoruz. Bu süreci inşallah hep beraber, Trabzonspor büyük bir camiadır atlatır diye düşünüyoruz. Çalışmaya, daha iyisini yapmaya, gelen oyuncuların bir an evvel dönmesini beklemeye ihtiyacımız var" diyerek sözlerini tamamladı.

BARIŞ KANBAK: ARTIK RİSK ALMAMIZ GEREKİYORDU

Kasımpaşa Yardımcı Antrenörü Barış Kanbak, galip geldikleri için mutlu olduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Sahadan mutlu ayrılan bir Kasımpaşa Spor Kulübü vardı. Güvenli bir takım savunması planı uyguladık. Amacımız her geçen dakika rakibin etkisini azaltarak oyun gücünü düşürerek hataya zorlamaktı. Aslında zaman zaman bunu iyi uyguladık. Sonra artık risk almamız gerekiyordu. Bu riski de en doğru şekilde zaten B planı olarak kafamızda tasarlamıştık. Çünkü bizim güçlü olduğumuz bölüm başlayacaktı, maçın 2´nci yarısı. Biliyorsunuz Kasımpaşa yüksek şiddetli oyun oynayan, mücadele gücü yüksek ve temaslı oyundan kaçmayan bir oyuncu grubundan oluşuyor. Teknik ekibin planları ve çalışma metotları bu şekilde ilerliyoruz. Bugün aslında bunun bir örneğini gösterdik. Geriye düştük ilk yarıda ama 2´nci yarıda B planımızı çok iyi şekilde uygulayıp önde baskımızı, sayısal üstünlüğümüzü sağlayıp şiddetli oyuna geçtiğimizde rakibi hataya zorladık ve birçok gol pozisyonuna girdik. Daha sonrasında yakaladığımız 2-3 fırsat daha oldu. Belki farkı daha da açabilirdik fakat değerlendiremedik. Ama 3 puanı aldığımız için çok mutluyuz. Bu dar kadro rotasyonu ile genç oyuncularımızın şans bulduğu bir kadro yapısıyla hem kazanıyor, hem de öğreniyoruz. Eğer seyir keyfi veriyorsak da ne mutlu bizlere. Hedefimize ulaşıyor ya da o hedef yolunda gidiyor olarak değerlendirebiliriz bu durumu."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Abdullah Avcı'nın açıklamaları

-Barış Kanbak'ın açıklamaları

DHA-Spor - Türkiye-Trabzon - Nurgül GÜNAYDIN

2024-01-29 23:28:35