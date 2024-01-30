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        Trabzonspor galibiyete hasret

        Süper Lig´in 23´üncü haftasında sahasında Kasımpaşa´ya 3-2 mağlup olan Trabzonspor adeta kayıplarda. Ligin 2´nci yarısına kötü bir başlangıç yapan bordo-mavililer 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle kötü gidişatı durduramadı ve galibiyet hasretini 4 haftaya çıkardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 10:01 Güncelleme: 30.01.2024 - 10:05
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        Trabzonspor galibiyete hasret
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        Süper Lig´in 23´üncü haftasında sahasında Kasımpaşa´ya 3-2 mağlup olan Trabzonspor adeta kayıplarda. Ligin 2´nci yarısına kötü bir başlangıç yapan bordo-mavililer 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle kötü gidişatı durduramadı ve galibiyet hasretini 4 haftaya çıkardı.

        Trabzonspor, Süper Lig´in 23´üncü haftasında sahasında Kasımpaşa´ya 3-2 yenilerek üst üste 3´üncü mağlubiyetini aldı. Bordo-mavili takım Süper Lig´in 2´nci yarısında oynadığı 4 maçta; 3 mağlubiyet, 1 beraberlik alırken galibiyete hasret kaldı. Antalyaspor ile berabere kaldıktan sonra sırasıyla Galatasaray, Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa´ya mağlup olan Trabzonspor, Kasımpaşa mağlubiyeti ile Abdullah Avcı´nın görev yaptığı 108 maçlık süreçte ilk kez üst üste üç Süper Lig karşılaşmasından mağlup ayrılmış oldu.

        Karadeniz ekibi, sezon başından beri özellikle öne geçtiği 5 maçta da (Çaykur Rizespor, Hatayspor, Başakşehir, Antalyaspor, Kasımpaşa) tam 15 puan kaybederek büyük bir handikap yaşadı. Bordo-mavililer bu maçlarda 3 mağlubiyet 2 beraberlik aldı. Trabzonspor geriye düştüğü 7 maçın (Galatasaray 2 maç, Adana Demirspor, Kayserispor, Başkaşehir, Antalyaspor, Çaykur Rizespor) hiçbirini kazanamazken, sadece 2 maçtan (Başakşehir 1-1 ve Sivasspor 3-3) beraberlikle ayrılarak 2 puan alabildi. Bordo-mavililer öne geçtiği ve kazandığı 11 maçtan 33 puan topladı.

        YEREL BASIN TEPKİLİ

        Öte yandan Trabzon´da yayın yapan yerel gazeteler ise Kasımpaşa karşısında alınan mağlubiyeti tepki çeken başlıklarla okuyucularına aktardı.

        Yerel gazete başlıkları şu şekilde:

        Kuzey Ekspres: Kökten temizlik şart

        Taka: Çıkarın formaları

        Karadeniz: VAR´lığınız batsın, yok olun gidin

        Sonnokta: Çile Trabzon´um çile

        Günebakış: Ruhsuzlar!

        DHA-Spor - Türkiye-Trabzon - NURGÜL GÜNAYDIN

        2024-01-30 10:00:59

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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