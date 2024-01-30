Trabzonspor galibiyete hasret Süper Lig´in 23´üncü haftasında sahasında Kasımpaşa´ya 3-2 mağlup olan Trabzonspor adeta kayıplarda. Ligin 2´nci yarısına kötü bir başlangıç yapan bordo-mavililer 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle kötü gidişatı durduramadı ve galibiyet hasretini 4 haftaya çıkardı.

Süper Lig´in 23´üncü haftasında sahasında Kasımpaşa´ya 3-2 mağlup olan Trabzonspor adeta kayıplarda. Ligin 2´nci yarısına kötü bir başlangıç yapan bordo-mavililer 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle kötü gidişatı durduramadı ve galibiyet hasretini 4 haftaya çıkardı.

Trabzonspor, Süper Lig´in 23´üncü haftasında sahasında Kasımpaşa´ya 3-2 yenilerek üst üste 3´üncü mağlubiyetini aldı. Bordo-mavili takım Süper Lig´in 2´nci yarısında oynadığı 4 maçta; 3 mağlubiyet, 1 beraberlik alırken galibiyete hasret kaldı. Antalyaspor ile berabere kaldıktan sonra sırasıyla Galatasaray, Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa´ya mağlup olan Trabzonspor, Kasımpaşa mağlubiyeti ile Abdullah Avcı´nın görev yaptığı 108 maçlık süreçte ilk kez üst üste üç Süper Lig karşılaşmasından mağlup ayrılmış oldu.

Karadeniz ekibi, sezon başından beri özellikle öne geçtiği 5 maçta da (Çaykur Rizespor, Hatayspor, Başakşehir, Antalyaspor, Kasımpaşa) tam 15 puan kaybederek büyük bir handikap yaşadı. Bordo-mavililer bu maçlarda 3 mağlubiyet 2 beraberlik aldı. Trabzonspor geriye düştüğü 7 maçın (Galatasaray 2 maç, Adana Demirspor, Kayserispor, Başkaşehir, Antalyaspor, Çaykur Rizespor) hiçbirini kazanamazken, sadece 2 maçtan (Başakşehir 1-1 ve Sivasspor 3-3) beraberlikle ayrılarak 2 puan alabildi. Bordo-mavililer öne geçtiği ve kazandığı 11 maçtan 33 puan topladı.

YEREL BASIN TEPKİLİ

Öte yandan Trabzon´da yayın yapan yerel gazeteler ise Kasımpaşa karşısında alınan mağlubiyeti tepki çeken başlıklarla okuyucularına aktardı.

Yerel gazete başlıkları şu şekilde:

Kuzey Ekspres: Kökten temizlik şart

Taka: Çıkarın formaları

Karadeniz: VAR´lığınız batsın, yok olun gidin

Sonnokta: Çile Trabzon´um çile

Günebakış: Ruhsuzlar!

DHA-Spor - Türkiye-Trabzon - NURGÜL GÜNAYDIN

2024-01-30 10:00:59