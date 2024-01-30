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        Trabzonspor´da Beşiktaş mesaisi başladı

         Trabzonspor, Süper Lig´in 24´üncü haftasında oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 16:08 Güncelleme: 30.01.2024 - 16:10
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        Trabzonspor´da Beşiktaş mesaisi başladı
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         Trabzonspor, Süper Lig´in 24´üncü haftasında oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı.

        Trabzonspor, Süper Lig´in 24´üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarına bugün saat 11.30´da yaptığı antrenmanla başladı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde yapılan antrenmanda, Kasımpaşa ile dün oynanan karşılaşmada forma giyen oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise dinamik ısınmanın ardından teknikle bağlantılı koordinasyon çalışması yaptı. Rondo ve dayanıklılık çalışması ile devam eden antrenman çift kale maçı ile tamamlandı.

        Yarını izinli olarak geçirecek olan bordo-mavililer, 1 Şubat Perşembe günü Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürecek. 

        DHA-Spor - Türkiye-Trabzon - NURGÜL GÜNAYDIN

        2024-01-30 15:58:53

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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