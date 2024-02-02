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        Trabzonspor´da Divan Başkanlık seçimine doğru

         TrabzonsporDivan Başkanlık Kurulu başkanlığı için adaylığını açıklayan Emin Kahraman, "Amacımız daha aktif bir divan kurulu anlayışıyla yönetim kurulunun yükünü hafifletmek, onlara yardımcı olarak kulübümüzün marka değerine katkı koymak" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 13:48 Güncelleme: 02.02.2024 - 13:50
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        Trabzonspor´da Divan Başkanlık seçimine doğru
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         TrabzonsporDivan Başkanlık Kurulu başkanlığı için adaylığını açıklayan Emin Kahraman, "Amacımız daha aktif bir divan kurulu anlayışıyla yönetim kurulunun yükünü hafifletmek, onlara yardımcı olarak kulübümüzün marka değerine katkı koymak" dedi.

        Mart ayında gerçekleştirilecek olan Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu başkanlık seçiminde adaylığını açıklayan Emin Kahraman, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Amaçlarının daha aktif bir Divan Kurulu anlayışıyla yönetim kurulunun yükünü hafifletmek ve onlara yardımcı olarak kulübün marka değerine katkı koymak olduğunu söyleyen Kahraman, "Tüzüğümüz gereği divan kurulu olarak yapabileceğimiz çalışmaları yönetim kuruluna sunabilmekteyiz. Amacımız daha aktif bir divan kurulu anlayışıyla yönetim kurulunun yükünü hafifletmek, onlara yardımcı olarak kulübümüzün marka değerine katkı koymak" dedi.

        Trabzonspor Kulübü'nün finansal, idari ve sosyal anlamda durum tespiti niteliğinde bir rapora ihtiyacı olduğunu ifade eden Kahraman "Geleceğe dönük olarak hazırlanacak bu raporla tüzükte yer aldığı gibi tavsiye niteliğinde de olsa önemli sonuçlar elde edeceğiz" diye konuştu.

        Kahraman adaylıkları ve hedeflerine ilişkin 7 ana başlıkta topladığı tespitleri ile yapacaklarını şu şekilde anlattı:

        "Alt yapı sporcularımızın kulüp aidiyeti ve camia değerleri konusunda eğitimleri için bir gelişim programı çalışmamız var. Bunu da yönetime sunacağız. Burada oluşabilecek masraflar için gereken sorumluluğu üstleniyoruz. Milli eğitim ile işbirliği dahilinde şehrimizdeki ilkokullarda Trabzonspor sevgisini daha da pekiştirmek için resim, şiir ve kompozisyon yarışmaları düzenlenmesini planlıyoruz. Sosyal dayanışma anlamında taraftarımızın gerek toplantılarla, gerekse sosyal medyada daha yapıcı ve pozitif algı oluşturulmasına yönelik çalışmalarımız olacak. Ulusal basında kulübümüzün haklarının daha gür sesle savunulması ve doğru yönlendirmeler yapılması için oluşturulacak heyetle temaslarda bulunulacak. Uzak köylerimizde takımımıza ulaşım anlamında sıkıntı yaşayan taraftarlarımız için özel etkinlikler düzenleyeceğiz. Maç günleri Divan üyelerimizin  birlikteliğini pekiştirecek organizasyonları hayata geçireceğiz."

        DHA-Spor - Türkiye-Trabzon - NURGÜL GÜNAYDIN

        2024-02-02 13:39:36

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