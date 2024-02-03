Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Bakan Uraloğlu: Samsun- Sarp demir yolu projesinde artık eyleme geçtik

        ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Samsun´dan ve Sarp´a giden ve Trabzon´un da içinde bulunduğu demir yolunun proje çalışmalarını bu sene başlatıyoruz; artık eyleme geçtik. Bunu Allah´ın izniyle bütün Karadeniz ve Trabzon görecek" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 15:18 Güncelleme: 03.02.2024 - 15:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Uraloğlu: Samsun- Sarp demir yolu projesinde artık eyleme geçtik
        ABONE OL
        ABONE OL

        ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Samsun´dan ve Sarp´a giden ve Trabzon´un da içinde bulunduğu demir yolunun proje çalışmalarını bu sene başlatıyoruz; artık eyleme geçtik. Bunu Allah´ın izniyle bütün Karadeniz ve Trabzon görecek" dedi.

        Cumhur İttifakı Trabzon´da, 31 Mart 2024 yerel seçimleri için belirlenen Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarının tanıtım törenini gerçekleştirdi. Aday tanıtım törenine, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Trabzon milletvekilleri Adil Karaismailoğlu, Mustafa Şen, Yılmaz Büyükaydın, Vehbi Koç ile Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Trabzon İl Başkanı Ömer Ayar, partililer ve çok sayıda kişi katıldı.

        Aday tanıtım töreni öncesi konuşan Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Samsun- Sarp demir yolunun proje çalışmalarının 2024 yılında başlayacağını belirterek, "AK Parti belediyelerinin adı altında ve bakanlığımız bünyesinde birçok iş yaptık. Karadeniz Sahil Yolu´ndan tutun da Zigana Tüneli´ne kadar birçok başarılı proje yaptık. İnsanlarımız da bunları kabul etti ve artık bize `gelecekte ne gibi işler yapacaksınız?´ diye soruyor. Hızlı treni biliyorsunuz; Ankara´dan Sivas´a ulaştırdık. Şimdi Kırıkkale´den Çorum´a, oradan Samsun´a ulaştırdık. Şimdi de Samsun´dan Sarp´a giden ve Trabzon´un da içinde bulunduğu demir yolunun proje çalışmalarını bu sene başlatıyoruz. Bazıları diyor ki; bunu hep söylediniz; artık eyleme geçtik. Bunu Allah´ın izniyle bütün Karadeniz ve Trabzon görecek. İlimize ve ülkemize çok güzel hizmetler yaptık, yapmaya da devam edeceğiz" dedi.

        `SADECE TÜRKİYE´DE DEĞİL DÜNYADA ÖRNEK GÖSTERİLİR HALE GELDİK´

        AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti´nin belediyecilik anlayışının hizmeti merkeze aldığını ifade ederek, "AK Parti belediyeciliği ile ne kadar övünsek azdır. Bundan önce bir şehirde ya da ilçe belediyesinde başkanlığı hangi parti kazanırsa orası söz konusu belediyenin ideolojik bir karargahına dönüşürdü. Orada hizmet değil ideoloji konuşulurdu. 2000´li yıllardan itibaren AK belediyeler şehirlerin altyapı sorunlarını halletmeye çalıştı. AK belediyeler tarafından hep hizmet konuşuldu. Trabzon´da da bugüne kadar AK belediyecilik yapmış kardeşlerimiz şehrin altyapı sorununu halletmeye çalıştı. Hizmet anlayışı ve hizmet belediyeciliği bizim temel unsurumuz ve bu Cumhurbaşkanımızın İstanbul Belediye başkanlığı ile başladı. Ardından tüm arkadaşlarımız insanı ön plana alan bir anlayış izledi ve sadece Türkiye´de değil dünyada örnek gösterilir hale geldik" diye konuştu. 

        CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TELEFONLA BAĞLANDI

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, törene telefon bağlantısıyla katıldı. Salondakilere seslenen Erdoğan, "Herkese İstanbul´dan selamlarımı sevgilerimi gönderiyorum. Trabzon´daki aday tanıtım toplantısının çok güçlü geçtiği haberini aldım. İnanıyorum ki 31 Mart gecesi Trabzon çok daha farklı bir şahlanışla yoluna devam edecektir. Kalan 53 günde ana kademelerimiz başta olmak üzere kadın ve gençlik kollarımızın çok sıkı çalışacağından eminim. Buna hazır mıyız? Durmak yok, yola devam" dedi.

        BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI TANITILDI

        Törendeki konuşmaların ardından Cumhur İttifakı´nın Trabzon belediye başkan adayları tanıtıldı. Cumhur İttifakı´nın Trabzon belediye başkan adayları şöyle:

        "Ergin Aydın (Ortahisar),  Osman Nuri Ekim (Akçaabat), Hüseyin Avni Çebi (Araklı), İbrahim Küçük (Arsin), Hanefi Tok (Çaykara), Mehmet Aşık (Dernekpazarı), Selim Çelenk (Düzköy), Mehmet Nuhoğlu (Hayrat), Ali Aydın (Köprübaşı), Koray Koçhan (Maçka), Salim Salih Sarıalioğlu (Of), Hüseyin Azizoğlu (Sürmene), Osman Beşel (Tonya), Muhammet Balta (Vakfıkebir), Abdulkadir Özdemir (Yomra), Barış Öztürk (Beşikdüzü), Ahmet Keleş (Çarşıbaşı), Refik Kurukız (Şalpazarı).

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Ali Koç: Haziran ayında yeni bir başkanımız olacak
        Ali Koç: Haziran ayında yeni bir başkanımız olacak
        Alev Alatlı son yolculuğuna uğurlandı
        Alev Alatlı son yolculuğuna uğurlandı
        Boya ve parfüm fabrikasında yangın!
        Boya ve parfüm fabrikasında yangın!
        Icardi'ye yapılan penaltı mı?
        Icardi'ye yapılan penaltı mı?
        The Crown'ın kıyafet ve aksesuarları açık artırmada
        The Crown'ın kıyafet ve aksesuarları açık artırmada
        Beşiktaş'tan iki bomba
        Beşiktaş'tan iki bomba
        46 yıl gecikmeli Kızıl Meydan hatırası
        46 yıl gecikmeli Kızıl Meydan hatırası
        İşte Fenerbahçe'nin 11'i
        İşte Fenerbahçe'nin 11'i
        O kent -21'i gördü! Türkiye'nin en hızlı akan nehri buz tuttu!
        O kent -21'i gördü! Türkiye'nin en hızlı akan nehri buz tuttu!
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        Çiftçilerin eylemi Avrupa'da büyüyor
        Çiftçilerin eylemi Avrupa'da büyüyor
        Dur ihtarına uymadı kaçtı! Polisle yaşadığı arbedede açılan ateşle öldü!
        Dur ihtarına uymadı kaçtı! Polisle yaşadığı arbedede açılan ateşle öldü!
        ABD'li finans devinden Karahan değerlendirmesi
        ABD'li finans devinden Karahan değerlendirmesi
        Gişede başarılı 10 müzisyen biyografisi
        Gişede başarılı 10 müzisyen biyografisi
        81 ilde 51 suçtan aranıyordu! Yakalandı
        81 ilde 51 suçtan aranıyordu! Yakalandı
        Emekliye ek zam farkı ödeme tarihi belli oldu
        Emekliye ek zam farkı ödeme tarihi belli oldu
        "Bütün kodumu Yeşilçam'dan aldım"
        "Bütün kodumu Yeşilçam'dan aldım"
        Askerden dönen işçinin hakları
        Askerden dönen işçinin hakları
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon'da belediye başkan adayları tanıtım törenine...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon'da belediye başkan adayları tanıtım törenine...
        Trabzonlu ressam kanseri başarılı tedavi süreci ve yüksek motivasyonla yend...
        Trabzonlu ressam kanseri başarılı tedavi süreci ve yüksek motivasyonla yend...
        Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde Beşiktaş'a karşı kaybetmedi
        Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde Beşiktaş'a karşı kaybetmedi
        Trabzonspor, Süper Lig'de yarın Beşiktaş'a konuk olacak
        Trabzonspor, Süper Lig'de yarın Beşiktaş'a konuk olacak
        AK Parti'nin Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Genç, muhtarlarla bul...
        AK Parti'nin Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Genç, muhtarlarla bul...
        Trabzonspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzonspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü