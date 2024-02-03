Trabzonspor, İstanbul´a gitti

Trabzonspor, Süper Lig´de yarın oynayacağı Beşiktaş maçı için İstanbul´a hareket etti.

Süper Lig´in 24´üncü haftasında yarın Beşiktaş ile karşılaşacak olan Trabzonspor, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 12.30´da idman yapan bordo-mavililer, karşılaşma öncesi taktik çalışması gerçekleştirdi. Son hazırlıklarını yapan bordo-mavililer Türk Hava Yolları´na ait özel uçakla saat 15.30´da Trabzon Havalimanı´ndan özel uçakla İstanbul´a hareket etti.

KADRODA 7 EKSİK

Trabzonspor´un 22 kişiden oluşan Beşiktaş maçı kamp kafilesinde şu isimler yer aldı:

"Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Onuralp Çevikkan, Joaquin Fernandez, Stefano Denswil, Oğuzhan Yılmaz, Mehmet Can Aydın, Eren Elmalı, Arif Boşluk, Berat Özdemir, Batista Mendy, Kerem Şen, Umut Güneş, Ognjen Bakic, Enis Bardhi, Göktan Gürpüz, Edin Vişça, Taxiarchis Fountas, Mahmoud Trezeguet, Enis Destan, Engin Poyraz Efe Yıldırım."

Bordo mavililerin deplasman kafilesinde Kağan, Benkovic, Umut Bozok, sakatlıkları süren Orsic ile Hüseyin Türkmen ve Afrika Uluslar Kupası nedeniyle ülkelerinin milli takımlarında bulunan Onuachu ve Pepe yer almadı.

DHA-Spor - Türkiye-Trabzon - NURGÜL GÜNAYDIN

2024-02-03 15:38:28