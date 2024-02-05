,Süper Lig´in 24´üncü haftasında deplasmanda Beşiktaş´a 2-0 mağlup olan Trabzonspor, galibiyet hasretini 5 maça çıkarıp, uzun süredir oturduğu 3´üncülük koltuğunu da siyah beyazlılara kaptırdı. 37 puanla 4´üncü sıraya gerileyen bordo-mavili takım, Eylül-Ekim 2015 arasındaki süreçten bu yana ilk kez üst üste 4 lig maçından puansız ayrılmış oldu.

Süper Lig´in 24´üncü haftasında deplasmanda Beşiktaş´a 2-0 mağlup olan Trabzonspor´da yüzler gülmüyor. En son ligin 19´uncu haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü´nü 1-0 mağlup eden Trabzonspor, ligin ikinci yarısında 5 hafta geride kalmasına rağmen henüz galibiyetle tanışamadı. Beşiktaş karşısında aldığı mağlubiyetle 3´üncülük koltuğunu da rakibine kaptıran bordo-mavililer 4´üncü sıraya geriledi. Ayrıca maç öncesi birbirlerine karşı 37´şer galibiyetleri bulunan iki takımdan Beşiktaş aldığı bu galibiyetle üstünlüğü ele geçirmiş oldu.

Trabzonspor, art arda alınan mağlubiyetlerle, Eylül-Ekim 2015 arasındaki süreçten bu yana ilk kez üst üste 4 lig maçından da puansız ayrılmış oldu. Süper Lig´in ikinci yarısında 5 hafta geride kalırken, aldığı 1 beraberlikle sadece 1 puan toplayabilen bordo-mavililer bu puanla son haftalarda en az puan alan takım da oldu.

YEREL BASIN HAKEME TEPKİLİ

Öte yandan Trabzon´da yayın yapan yerel gazeteler ise maçın hakemi Arda Kardeşler ile VAR hakemlerine tepki içeren başlıkları manşetlere taşıdı.

Kentte yayın yapan yerel gazetelerin bugünkü başlıkları şu şekilde:

Kuzey Ekspres: Kardeşler´in dayanışması

Taka: Futbolun katilleri

Karadeniz: Hakemler kılıçtan geçirdi

Sonnokta: Kardeşler ve VAR Trabzon´u katlettiler

Günebakış: Var´ınız da adaletiniz de batsın

DHA-Spor - Türkiye-Trabzon - NURGÜL GÜNAYDIN

2024-02-05 11:45:03