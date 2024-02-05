Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor´da yüzler gülmüyor

        ,Süper Lig´in 24´üncü haftasında deplasmanda Beşiktaş´a 2-0 mağlup olan Trabzonspor, galibiyet hasretini 5 maça çıkarıp, uzun süredir oturduğu 3´üncülük koltuğunu da siyah beyazlılara kaptırdı. 37 puanla 4´üncü sıraya gerileyen bordo-mavili takım, Eylül-Ekim 2015 arasındaki süreçten bu yana ilk kez üst üste 4 lig maçından puansız ayrılmış oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 11:48 Güncelleme: 05.02.2024 - 11:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor´da yüzler gülmüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        ,Süper Lig´in 24´üncü haftasında deplasmanda Beşiktaş´a 2-0 mağlup olan Trabzonspor, galibiyet hasretini 5 maça çıkarıp, uzun süredir oturduğu 3´üncülük koltuğunu da siyah beyazlılara kaptırdı. 37 puanla 4´üncü sıraya gerileyen bordo-mavili takım, Eylül-Ekim 2015 arasındaki süreçten bu yana ilk kez üst üste 4 lig maçından puansız ayrılmış oldu.

        Süper Lig´in 24´üncü haftasında deplasmanda Beşiktaş´a 2-0 mağlup olan Trabzonspor´da yüzler gülmüyor. En son ligin 19´uncu haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü´nü 1-0 mağlup eden Trabzonspor, ligin ikinci yarısında 5 hafta geride kalmasına rağmen henüz galibiyetle tanışamadı. Beşiktaş karşısında aldığı mağlubiyetle 3´üncülük koltuğunu da rakibine kaptıran bordo-mavililer 4´üncü sıraya geriledi. Ayrıca maç öncesi birbirlerine karşı 37´şer galibiyetleri bulunan iki takımdan Beşiktaş aldığı bu galibiyetle üstünlüğü ele geçirmiş oldu.

        Trabzonspor, art arda alınan mağlubiyetlerle, Eylül-Ekim 2015 arasındaki süreçten bu yana ilk kez üst üste 4 lig maçından da puansız ayrılmış oldu. Süper Lig´in ikinci yarısında 5 hafta geride kalırken, aldığı 1 beraberlikle sadece 1 puan toplayabilen bordo-mavililer bu puanla son haftalarda en az puan alan takım da oldu.

        YEREL BASIN HAKEME TEPKİLİ

        Öte yandan Trabzon´da yayın yapan yerel gazeteler ise maçın hakemi Arda Kardeşler ile VAR hakemlerine tepki içeren başlıkları manşetlere taşıdı.

        Kentte yayın yapan yerel gazetelerin bugünkü başlıkları şu şekilde:

        Kuzey Ekspres: Kardeşler´in dayanışması

        Taka: Futbolun katilleri

        Karadeniz: Hakemler kılıçtan geçirdi

        Sonnokta: Kardeşler ve VAR Trabzon´u katlettiler

        Günebakış: Var´ınız da adaletiniz de batsın

        DHA-Spor - Türkiye-Trabzon - NURGÜL GÜNAYDIN

        2024-02-05 11:45:03

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Çöp ev kâbusundaki çocuk yeniden devlet korumasında!
        Çöp ev kâbusundaki çocuk yeniden devlet korumasında!
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Darp edilen müzisyen nişanlısının kollarında can verdi!
        Darp edilen müzisyen nişanlısının kollarında can verdi!
        Deepfake video ile dolandırdılar!
        Deepfake video ile dolandırdılar!
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        İşin uzmanı açıkladı! Beklenen hava geliyor!
        İşin uzmanı açıkladı! Beklenen hava geliyor!
        6 Şubat'ta 1400 kişi can vermişti! İşte Ebrar Sitesi'nin yıkım anı!
        6 Şubat'ta 1400 kişi can vermişti! İşte Ebrar Sitesi'nin yıkım anı!
        Deprem değil heyelan vurdu! Köy ikiye bölündü
        Deprem değil heyelan vurdu! Köy ikiye bölündü
        ABD'de 15 validen Biden'a karşı 'gövde gösterisi'
        ABD'de 15 validen Biden'a karşı 'gövde gösterisi'
        Otomobilde 'elektrik' kesintisi
        Otomobilde 'elektrik' kesintisi
        "Maç oynanmadı, Semih oynadı!"
        "Maç oynanmadı, Semih oynadı!"
        Kılavuz kaptanın gemiden düştüğü kazanın görüntüsü çıktı!
        Kılavuz kaptanın gemiden düştüğü kazanın görüntüsü çıktı!
        Algı davası
        Algı davası
        Başkan değişir politika değişmez
        Başkan değişir politika değişmez
        Ünlü oyuncu zâkir oldu
        Ünlü oyuncu zâkir oldu
        Sahalar için start verildi
        Sahalar için start verildi
        Merkez Bankası TL zorunlu karşılıklara faiz uygulayacak
        Merkez Bankası TL zorunlu karşılıklara faiz uygulayacak
        Penaltı var mı? Kırmızı çıkmalı mıydı?
        Penaltı var mı? Kırmızı çıkmalı mıydı?
        Kazasız işyerine prim indirimi
        Kazasız işyerine prim indirimi
        9 ayda kaskodan 21.8 milyar lira kâr
        9 ayda kaskodan 21.8 milyar lira kâr

        Benzer Haberler

        KTÜ Çocuk Hastanesi inşaatı devam ediyor
        KTÜ Çocuk Hastanesi inşaatı devam ediyor
        Trabzonspor, ligde 300 hafta sonra art arda 4 maç kaybetti
        Trabzonspor, ligde 300 hafta sonra art arda 4 maç kaybetti
        Trabzon'da 'sağlık turizmi' etkisi; 3 yılda 135 bin turist şifa buldu
        Trabzon'da 'sağlık turizmi' etkisi; 3 yılda 135 bin turist şifa buldu
        Trabzonspor'dan Rayyan Baniya'ya yönelik ırkçı nitelikteki paylaşıma tepki
        Trabzonspor'dan Rayyan Baniya'ya yönelik ırkçı nitelikteki paylaşıma tepki
        Trabzonspor'dan hakem ve VAR'a sert tepki
        Trabzonspor'dan hakem ve VAR'a sert tepki
        Trabzonspor'dan MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu'na istifa çağrısı:
        Trabzonspor'dan MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu'na istifa çağrısı: