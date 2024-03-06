Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Yakacak toplarken geri manevra yapan kamyonun altında kalıp öldü

        TRABZON'un Çarşıbaşı ilçesinde yakacak malzeme toplarken geri manevra yapan kamyonun altında kalan Ayşe Kum (66), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 09:24 Güncelleme: 06.03.2024 - 09:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yakacak toplarken geri manevra yapan kamyonun altında kalıp öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        TRABZON’un Çarşıbaşı ilçesinde yakacak malzeme toplarken geri manevra yapan kamyonun altında kalan Ayşe Kum (66), hayatını kaybetti.

        Kaza dün akşam saatlerinde ilçenin Kovanlı Mahallesi Kumbarlı mevkisinde meydana geldi. A.K.S.’nin geri manevra yaptığı 61 ACM 554 plakalı toprak yüklü kamyon, yol kenarında yakacak malzeme toplayan Ayşe Kum’a çarptı. Durumu fark eden çevredekilerin uyarısı üzerine şoför aracı durdurdu. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, Ayşe Kum’un hayatını kaybettiğini belirledi. Ayşe Kum’un cenazesi savcılık incelemesinin ardından Vakfıkebir Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

        Polis, kamyon şoförü A.K..S.’yi gözaltına aldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kimliği tespit edildi! Otomobilde infaz!
        Kimliği tespit edildi! Otomobilde infaz!
        60 dolarken aldı 69 milyon dolara sattı
        60 dolarken aldı 69 milyon dolara sattı
        Ölümü 'like'lama! Sosyal medyadaki beslenme önerilerini dikkate almayın
        Ölümü 'like'lama! Sosyal medyadaki beslenme önerilerini dikkate almayın
        TCMB'den ilave sıkılaşma adımları
        TCMB'den ilave sıkılaşma adımları
        En mutlu günde, TEM'de 5 kişilik aile yok olmuştu! Flaş gelişme!
        En mutlu günde, TEM'de 5 kişilik aile yok olmuştu! Flaş gelişme!
        Desteğin ayrıntıları belli oldu
        Desteğin ayrıntıları belli oldu
        Almanya'da bir kişi 217 kez Covid aşısı oldu
        Almanya'da bir kişi 217 kez Covid aşısı oldu
        Kurabiye Canavarı’nın “küçültmasyon” isyanı…
        Kurabiye Canavarı’nın “küçültmasyon” isyanı…
        Münih çeyrek finali Kane ile aldı!
        Münih çeyrek finali Kane ile aldı!
        ABD'li üretici Avrupa'ya geri dönüyor
        ABD'li üretici Avrupa'ya geri dönüyor
        Yazar Eylem Tok, ölümlü kazaya yol açan oğlunu yurt dışına kaçırdı!
        Yazar Eylem Tok, ölümlü kazaya yol açan oğlunu yurt dışına kaçırdı!
        Sağanak ve lodos etkili oluyor! Bu iller dikkat
        Sağanak ve lodos etkili oluyor! Bu iller dikkat
        O artık A Milli!
        O artık A Milli!
        Mayısa kadar El Nino
        Mayısa kadar El Nino
        Bakan Fidan'dan Gazze mesajı: Abluka kırılmalı
        Bakan Fidan'dan Gazze mesajı: Abluka kırılmalı
        Dünyanın en pahalısı!
        Dünyanın en pahalısı!
        Barışmayan sevgilisini boynundan vurdu!
        Barışmayan sevgilisini boynundan vurdu!
        ABD'de "Süper Salı" yarışı
        ABD'de "Süper Salı" yarışı
        Gazze'de ateşkes sağlanacak mı?
        Gazze'de ateşkes sağlanacak mı?
        Zaha adım adım Ada'ya!
        Zaha adım adım Ada'ya!

        Benzer Haberler

        Trabzon'da kamyonun çarptığı yaşlı kadın öldü
        Trabzon'da kamyonun çarptığı yaşlı kadın öldü
        Trabzon'da asayiş uygulamasında kesinleşmiş hapis cezası olan 13 kişi yakal...
        Trabzon'da asayiş uygulamasında kesinleşmiş hapis cezası olan 13 kişi yakal...
        Cumhur İttifakı'nın Ortahisar Belediye Başkan adayı Ergin Aydın, projelerin...
        Cumhur İttifakı'nın Ortahisar Belediye Başkan adayı Ergin Aydın, projelerin...
        Trabzonspor'da VavaCars Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları başladı
        Trabzonspor'da VavaCars Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları başladı
        Trabzonlu pide ustası iş yerinde ailesiyle birlikte çalışıyor
        Trabzonlu pide ustası iş yerinde ailesiyle birlikte çalışıyor
        Trabzon'da yapılan tatbikat ile öğrenciler depreme karşı bilinçlendirildi
        Trabzon'da yapılan tatbikat ile öğrenciler depreme karşı bilinçlendirildi