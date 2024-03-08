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        Bakan Kacır: Bizim kitabımızda rehavete kapılmak yok (2)

        BAKANURALOĞLU: MÜMKÜN OLAN EN YÜKSEK OYU ALIP BÜYÜKŞEHİRLER ARASINDA BİRİNCİ OLALIMUlaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile katıldığı 'Giresun Limanı Farklı Seviyeli Kavşağı Temel Atma Töreni' sonrası geldiği memleketi Trabzon'da, Büyükşehir Belediye başkan adayı Ahmet Metin Genç'in Proje Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 17:04 Güncelleme: 08.03.2024 - 17:10
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        Bakan Kacır: Bizim kitabımızda rehavete kapılmak yok (2)
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        BAKANURALOĞLU: MÜMKÜN OLAN EN YÜKSEK OYU ALIP BÜYÜKŞEHİRLER ARASINDA BİRİNCİ OLALIM

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile katıldığı 'Giresun Limanı Farklı Seviyeli Kavşağı Temel Atma Töreni' sonrası geldiği memleketi Trabzon'da, Büyükşehir Belediye başkan adayı Ahmet Metin Genç'in Proje Tanıtım Toplantısı’nda konuştu. Bakan Uraloğlu, Cumhur İttifakı olarak büyükşehir ve 18 ilçe belediyesine talip olduklarını söyleyerek, "Burada Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız projelerini tanıttı. Bu projelerini yaparken, bunları planlarken bütün ilimizin dinamikleri ile milletvekillerimizle, il başkanlarımızla, eski belediye başkanlarımız, bakanlarımız şehrimizin bütün sivil toplum örgütleriyle komple istişare ettik. Bunları Büyükşehir Belediye Başkanımız ortaya koydu. Bir şehirde gerçekten yaşantı olabilmesi, insanların hayatını idame ettirebilmesi için gelişen ve değişen ihtiyaçları karşılamak lazım. Karadeniz gibi bir coğrafyada ulaşım tabii ön planda. Onunla ilgili bizim birçok yaptıklarımız var. Ben şunu söylemek istiyorum. Trabzon'da olup da Trabzonspor'dan bahsetmemek olmaz. Takımda öncelikle bir takım ruhu tekrar üst seviyeye çıktı. Şehrin desteği oldu ve bir şampiyonluk yaşadık. Bu aralar biraz sıkıntılı gidiyoruz. Trabzonspor konusunu şundan dolayı açtım; Trabzonspor'u idmanı ile sahaya çıkarıyorsunuz. Maçı alıyor veya alamıyor ama diyorsunuz ki, helal olsun iyi bir futbol zevki yaşattı. Bir sonraki hafta çıkıyor Trabzonspor dökülüyor, nedir bu? Takım ruhunun, ekip ruhunun, motivasyonun kaybolmasıdır. Ben size şunu söylüyorum; gerçekten güzel bir takımımız, güzel bir ekibimiz var. Burada il başkanımızdan, genel başkanımızdan, milletvekillerimizden, eski bakanlarımızdan eski değil esasında önceki dönem bakanlarımızdan, bu da güzel bir yaklaşım. Şehrimize hizmet eden önceki dönem belediye başkanlarımız var. Murat Zorluoğlu başkanımızın ismini anmadan geçemeyeceğim, Allah razı olsun, ilimize bütün ilçelerle beraber hizmet etti. O zaman biz güzel bir ekibiz. Burada Cumhur İttifakı il başkanlarımız da var. Sizin isteklerinizi biz alıyoruz. Ben de bütün yönetim olarak sizden isteğimi tekerrür ettireyim, teyit edeyim. Bizim elimizi güçlendirin. Biz 18 ilçeye ve onun üstünde de Büyükşehir Belediyesi'ne Cumhur İttifakı olarak talibimiz. Mümkün mü? Kesinlikle çok mümkün. Biz Büyükşehir'i 'Nasılsa alıyoruz' kolaycılığında olmayalım. Herkes bunu söylüyor. Asla bu kolaycılıkta olamayalım. Mümkün olan en yüksek oyu alıp büyükşehirler arasında birinci olalım. Ben bunu sizlerden istiyorum. Şurada 25 günün altına düştü. 22-23 gün kaldı. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatları olarak kapı kapı dolaşalım. İnşallah 18+1, 19-0 beraberce yapalım. Şehirde ne yapılması gerekiyorsa biz de onları yapma gayreti içinde olacağız. Ben de, bugünün özelliği '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. İyi ki varsınız diyorum. Allah sizlerden razı olsun diyorum" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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