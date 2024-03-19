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        Sahilde cesedi bulunan depremzede Rezzan, arkadaşına mesaj atıp 'helallik' istemiş

        TRABZON'da, sahilde cansız bedeni bulunan Rezzan Yel'in (19) cep telefonuyla yakın arkadaşına, 'Hakkını helal et' mesajı atıp intihar ettiği belirlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 11:34 Güncelleme: 19.03.2024 - 11:35
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        Sahilde cesedi bulunan depremzede Rezzan, arkadaşına mesaj atıp 'helallik' istemiş
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        TRABZON'da, sahilde cansız bedeni bulunan Rezzan Yel'in (19) cep telefonuyla yakın arkadaşına, 'Hakkını helal et' mesajı atıp intihar ettiği belirlendi. Üniversite sınavlarına hazırlanan Yel’in, Kahramanmaraş depremleri sonrası ailesiyle Trabzon'a yerleştiği ortaya çıktı.

        Ortahisar ilçesi Pazarkapı Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde deniz kenarında kadın cesedi görenler, durumu polise bildirdi. Gelen ekipler yapılan incelemede, cesedin Kahramanmaraş nüfusuna kayıtlı Rezzan Yel'e ait olduğunu belirledi. Üniversite sınavlarına hazırlandığı ifade edilen Yel'in cenazesi, Trabzon Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisi sonrası memleketine gönderildi.

        Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren polis ekipleri, sahildeki tüm güvenlik kameralarını incelemeye alıp, görgü tanıklarını dinledi. İncelemelerde; çantasını kayalıklara bırakıp, 'Can yoldaşım' adlı arkadaşına cep telefonuyla 'Hakkını helal et' yazılı mesaj gönderen Rezzan Yel'in, denize atlayıp yaşamına son verdiği belirlendi. Psikolojik sorunu olduğu iddia edilen Yel'in, Kahramanmaraş depremleri sonrası ailesiyle birlikte Trabzon'a yerleştiği ortaya çıktı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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