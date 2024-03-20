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        Trabzon'daolaylı maçta tutuklama sayısı 5'e çıktıSüper Lig'de Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylara ilişkin tutuklama sayısı 5'e çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 17:48 Güncelleme: 20.03.2024 - 17:48
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        Trabzon'daolaylı maçta tutuklama sayısı 5'e çıktı

        Süper Lig'de Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylara ilişkin tutuklama sayısı 5’e çıktı. Adliyeye sevk edilen 13 kişiden, Mahmut Halil Küçükalioğlu, Kadir Olgun ve Oğuzhan Bulut da çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandı. Şüphelilerden 6’sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğerlerinin işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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