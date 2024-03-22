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        Karnından 10 kiloluk kitle çıktı

        TRABZON'un Vakfıkebir ilçesinde karın ve bel ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran Havva Kara'nın (83) karnından 10 kilo ağırlığında, 30 santimetre çapında tümör çıkartıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 12:41 Güncelleme: 22.03.2024 - 12:45
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        Karnından 10 kiloluk kitle çıktı
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        TRABZON'un Vakfıkebir ilçesinde karın ve bel ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran Havva Kara’nın (83) karnından 10 kilo ağırlığında, 30 santimetre çapında tümör çıkartıldı.

        İlçede karın ve bel ağrısı çeken Havva Kara, devlet hastanesinin acil servisine başvurdu. Yapılan tetkik ve incelemeler sonucunda 4 çocuk annesi Kara’nın karnında kitle olduğu belirlendi. Ameliyata alınan Havva Kara’nın karnından 10 kilo ağırlığında, 30 santimetre çapında tümör olduğu tespit edilen kitle çıkartıldı. Başarılı operasyon sonrası sağlığına kavuşan Kara, taburcu edildi.

        Operasyonu gerçekleştiren Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İmdat Çıtlak, “Hastamız, karın ağrısı şikayetiyle hastanemizin aciline müracaat etti. Acilde yapılan muayenesinde karnında kitle olduğu tespit edildi. Bu nedenle görüntüleme tekniklerine başvuruldu. Çekilen MR görüntüsünde sol overden kaynaklandığı düşünülen yaklaşık 30x30 santim ebatlarında gizli kitle tespit edildi. Hastanın ameliyatına karar verildi. Anestezi uzmanları tarafından hastanın yaşlı olması nedeniyle vakanın riskli olduğu ifade edildi. Anestezi doktorumuz Atakan Aşkın Bey sağ olsun, hastayı başarılı bir şekilde uyuttu. Yaptığımız operasyonla kitleyi tamamen çıkardık ve hastamız sağlığına kavuşmuş oldu” dedi.

        Hasta yakınları da başarılı operasyonu gerçekleştiren Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Çıtlak, Anestezi Uzm. Dr. Atakan Aşkın ve ekibine teşekkür etti.

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