İçme suyu isale hattı çalışmasında göçük; 3 işçi öldü
TRABZON'un Hayrat ilçesinde içme suyu isale hattı çalışması sırasında meydana gelen göçükte, toprak altında kalan 3 işçi hayatını kaybetti.
TRABZON’un Hayrat ilçesinde içme suyu isale hattı çalışması sırasında meydana gelen göçükte, toprak altında kalan 3 işçi hayatını kaybetti.
Olay, saat 13.30 sıralarında ilçenin Balaban Mahallesi’nde meydana geldi. Müteahhit firma tarafından sürdürülen Of- Hayrat Grup İçmesuyu projesinde, iddiaya göre hatta test amaçlı verilen tazyikli su göçüğe neden oldu. 3 işçi toprak altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Proje alanına gelen ekipler, iş makinesi destekli arama kurtarma çalışması başlattı. Yapılan çalışmalarda 3 işçinin cansız bedenine ulaşıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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