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        Olaylı maçta tutuklu taraftarlardan 2'sine daha tahliye

        Süper Lig'de Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylara karışan 5 taraftarın tutukluluğuna yapılan itiraz sonrası Hasan Çetinkaya ve Kadir Olgun'un adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 00:13 Güncelleme: 04.04.2024 - 00:15
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        Olaylı maçta tutuklu taraftarlardan 2'sine daha tahliye
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        Süper Lig'de Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylara karışan 5 taraftarın tutukluluğuna yapılan itiraz sonrası Hasan Çetinkaya ve Kadir Olgun'un adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verildi. Olaylı maçta tutuklanan 5 taraftardan daha önce Mahmut Halil Küçükalioğlu tahliye edilmişti. Böylelikle tutukluların sayısı 2'ye düştü.

        Süper Lig'in 30'uncu haftasında 17 Mart Pazar günü Fenerbahçe'nin deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın bitiş düdüğü sonrası Papara Park Stadyumu'nda yeşil sahalarda istenmeyen olaylar yaşandı. Sarı-lacivertli futbolcuların galibiyet sevinci sırasında bazı bordo-mavili taraftarlar sahaya girdi. Sahaya inen taraftarlardan biri de eline aldığı korner direğiyle Fenerbahçeli oyunculara doğru koştu. Olaylara polis ve özel güvenlik görevlileri müdahale etti. Olaylar nedeniyle sarı-lacivertli kafile, yaklaşık 3 saat sonra stattan ayrıldı.

        5 TUTUKLAMA, 8 ADLİ KONTROL

        Olaylara ait çok sayıda kamera kaydını inceleyen polis ekipleri, 13 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından tüm şüpheliler adliyeye sevk edildi. 2’nci Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan şüphelilerden sahaya ilk giren maskeli Hasan Çetinkaya ile Mahmut Halil Küçükalioğlu, Kadir Olgun ve Fenerbahçe'nin kalecisi Livakovic'e saldıran Oğuzhan Bulut, ‘Basit yaralamaya teşebbüs'ten, elindeki korner direği silah sayılan Engin Taşkın ise ‘Silahlı basit yaralamaya teşebbüs’ suçundan tutuklandı. Diğer 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        ORANTISIZ OLDUĞU GEREKÇESİYLE KARARA İTİRAZ

        Şüphelilerin avukatları, geçen ay Trabzon 4’üncü Asliye Ceza Hakimliği nezdinde tutuklama kararına itirazda bulundu. Müvekkillerinin, Fenerbahçeli futbolcularca darp edildiğini ve olayın mağduru olduklarını belirten avukatlar, hakimliğe sundukları itirazlarında; bahse konu suçun hapis cezası karşılığı olmadığı, bu nedenle verilen tutuklama kararının da orantısız olduğunu belirtti. Hakimlik, itirazın reddi ve 5 taraftarın mevcut tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        1 TARAFTAR TAHLİYE EDİLMİŞTİ

        5 taraftarın tutukluluğuna yapılan itirazın reddedilmesinin ardından Mahmut Halil Küçükalioğlu’nun avukatı, 26 Mart'ta yeniden itirazda bulundu. Sağlık sorunları gerekçesiyle yapılan itirazı değerlendiren mahkeme, Küçükalioğlu’nun tahliyesine karar verdi.

        2 TARAFTARA DAHA TAHLİYE

        Tutuklu bulunan taraftarın serbest kalması için avukatlar önceki gün tutuklu sayısı 4'e düşen taraftarların tutuklulukların itiraz etti. İtiraz değerlendiren hakimlik, talebi reddetti. Yeni görüntüleri izleyen ve deliller elde eden soruşturmacı savcı, talebin reddedilmesi üzerine üst mahkeme olan nöbetçi ağır ceza mahkemesine itirazda bulundu. Gece yarısı nöbetçi ağır ceza mahkemesi karara yapılan itirazı yerinde bulup, tutuklu taraftardan Hasan Çetinkaya ve Kadir Olgun hakkında adli kontrol şartıyla tahliye kararı verdi.

        Bu arada bahse konu soruşturmada polis ekipleri, elde ettiği yeni görüntü ve delilleri savcılığa ulaştırmaya devam ederken, son tahliye kararıyla tutuklu taraftar sayısı 2'ye düştü.

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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