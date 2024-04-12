İmamoğlu: Partiler detaydır, esas olan milletin iyiliğidir (3)

İmamoğlu, daha sonra kentten ayrılarak uçakla İstanbul’a hareket etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, memleketi Trabzon’da bayramlaşma programları sonrası Trabzonspor Kulübü’nü ziyaret etti. Trabzonspor’un eski yöneticisi ve divan üyesi Ekrem İmamoğlu’nun ziyaretinde, Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören ve yönetim kurulu üyeleri yer aldı. Bordo mavili camianın bayramını kutlayan İmamoğlu’na Asbaşkan Zeyyat Kafkas tarafından üzerinde isminin yazılı olduğu forma hediye edildi.

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