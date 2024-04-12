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        İmamoğlu: Partiler detaydır, esas olan milletin iyiliğidir (3)

        TRABZONSPOR'UZİYARET ETTİİstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, memleketi Trabzon'da bayramlaşma programları sonrası Trabzonspor Kulübü'nü ziyaret etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 18:15 Güncelleme: 12.04.2024 - 18:20
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        İmamoğlu: Partiler detaydır, esas olan milletin iyiliğidir (3)
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        TRABZONSPOR’UZİYARET ETTİ

        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, memleketi Trabzon’da bayramlaşma programları sonrası Trabzonspor Kulübü’nü ziyaret etti. Trabzonspor’un eski yöneticisi ve divan üyesi Ekrem İmamoğlu’nun ziyaretinde, Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören ve yönetim kurulu üyeleri yer aldı. Bordo mavili camianın bayramını kutlayan İmamoğlu’na Asbaşkan Zeyyat Kafkas tarafından üzerinde isminin yazılı olduğu forma hediye edildi.

        İmamoğlu, daha sonra kentten ayrılarak uçakla İstanbul’a hareket etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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