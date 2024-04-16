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        Trabzon'da sezonda yasal boy sınırı altında avlanan 20 ton hamsiye el konuldu

        TRABZON İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, balıkçılık sezonu içerisinde bin 193 denetim gerçekleştirilen kentte kurallara uymayan 17 balıkçıya toplam 439 bin 235 TL idari para cezası uygulandığını, yasal boy sınırı altında avlandığı tespit edilen 20 ton hamsi ile 80 kilogram istavrite el konulduğunu açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 12:45 Güncelleme: 16.04.2024 - 12:50
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        Trabzon'da sezonda yasal boy sınırı altında avlanan 20 ton hamsiye el konuldu
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        TRABZON İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, balıkçılık sezonu içerisinde bin 193 denetim gerçekleştirilen kentte kurallara uymayan 17 balıkçıya toplam 439 bin 235 TL idari para cezası uygulandığını, yasal boy sınırı altında avlandığı tespit edilen 20 ton hamsi ile 80 kilogram istavrite el konulduğunu açıkladı.

        Denizlerde 15 Nisan-31 Ağustos tarihleri arasında yaklaşık 4,5 ay sürecek olan avlanma yasağı başladı. Geçen yıl 1 Eylül itibarıyla ‘vira bismillah’ diyerek ağlarını denizle buluşturan balıkçılar teknelerini bakıma aldı. Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, balıkçılık sezonu içerisinde Trabzon ili sınırlarında yapılan denetimler ve uygulanan cezaları açıkladı.

        Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan, kentte bin 193 denetim gerçekleştirildiğini belirterek, “Su ürünleri denetiminden sorumlu kurumlarla yakın işbirliği içerisinde yürütülen denetimler; denizlerde ve iç sularda, balıkçı gemilerinde, karaya çıkış noktalarında, yol güzergahlarında, balık hallerinde ve perakende satış yerlerinde gerçekleştirilmiştir. Sezon içinde ilimizde bin 193 denetim gerçekleştirilmiş ve bu denetimler sonrasında tespiti yapılan 17 aykırılık sebebiyle 439 bin 235 lira idari para cezası uygulanmış ve 20 bin kilogram hamsi balığına, 80 kilogram İstavrit balığına el konulmuştur” dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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