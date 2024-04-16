Trabzon'da sezonda yasal boy sınırı altında avlanan 20 ton hamsiye el konuldu

TRABZON İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, balıkçılık sezonu içerisinde bin 193 denetim gerçekleştirilen kentte kurallara uymayan 17 balıkçıya toplam 439 bin 235 TL idari para cezası uygulandığını, yasal boy sınırı altında avlandığı tespit edilen 20 ton hamsi ile 80 kilogram istavrite el konulduğunu açıkladı.

Denizlerde 15 Nisan-31 Ağustos tarihleri arasında yaklaşık 4,5 ay sürecek olan avlanma yasağı başladı. Geçen yıl 1 Eylül itibarıyla ‘vira bismillah’ diyerek ağlarını denizle buluşturan balıkçılar teknelerini bakıma aldı. Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, balıkçılık sezonu içerisinde Trabzon ili sınırlarında yapılan denetimler ve uygulanan cezaları açıkladı.