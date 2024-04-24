Trabzonspor - Fatih Karagümrük: 3-2

STAT: Papara Park

HAKEMLER: Ali Şansalan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar

TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır- Meunier, Mendy, Denswil, Eren Elmalı, Berat Özdemir (Dk. 86 Fernandez), Visca, Bardhi (Dk. 86 Umut Güneş), Pepe (Dk. 90+2 Orsic), Fountas (Dk. 58 Onuachu), Enis Destan

FATİH KARAGÜMRÜK: Sirigu- Veseli (Dk. 46 Nazım Sangare), Biraschi, Ceccherini, Levent Mercan, Rohden (Dk. 78 Can Keleş), Feghouli (Dk. 88 Teklic), Emre Mor (Dk. 78 Paoletti), Eysseric, Mendes, Güven Yalçın (Dk. 56 Marcao).

GOLLER: Dk. 15 Visca, Dk. 41 Denswil, Dk. 48 Fountas (Trabzonspor)- Dk. 22 Mendes, Dk. 80 Paoletti (Fatih Karagümrük)

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Fatih Karagümrük'ü ağırlayan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, geçen hafta ligde 2-1 kazandıkları Kayserispor karşılaşmanın 11'i ile sahaya çıktı. Bordo-mavili ekipte, sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen ve Trezeguet, maç kadrosunda yer almadı. Sakatlıktan dönen Nijeryalı santrfor Paul Onuachu ise yine yedek kulübesinde maça başladı. Abdullah Avcı, geçen hafta 1 gol ve 1 asist katısında bulunan genç golcü Enis Destan'ı santrfor olarak görevlendirdi.

Eski Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı ve Eski Trabzonspor Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz için maç öncesinde saygı duruşunda bulunuldu. Stat ekranlarından Yılmaz'ın Trabzonspor başkanlığı döneminden görseller yayınlanırken, tribüne pankart asan taraftarlar da 'Efsane başkan' ve 'büyük başkan' tezahüratlarında bulundu.

BAŞKAN DOĞAN'DAN TSYD'YE ZİYARET

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Türkiye Spor Yazarları Derneği Trabzon Şubesi’ni ziyaret etti. Başkan Doğan, Asbaşkan Zeyyat Kafkas ve yönetim kurulu üyeleri, geçen ay düzenlenen genel kurul sonrası yeniden TSYD Trabzon Şubesi’nin başkanlığına seçilen Selçuk Kılıç ve yönetim kuruluna başarı dileklerini iletti. Başkan Doğan, ziyaret esnasında yaptığı açıklamada “Kulübümüz çok önemli bir değerini, Onursal Başkanını kaybetti. Bu yüzden çok üzüntülüyüz. Başkanımızı rahmetle anıyorum. Maça gelecek olursak da iyi bir sonuç alıp taraftarlarımıza bir kupa kazandırmak istiyoruz. Sizlerin nezdinde de tüm Trabzon basınına teşekkür ediyorum” dedi.