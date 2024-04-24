Trabzonspor - Fatih Karagümrük: 3-2
STAT: Papara ParkHAKEMLER: Ali Şansalan, Ceyhun Sesigüzel, Esat SancaktarTRABZONSPOR: Uğurcan Çakır- Meunier, Mendy, Denswil, Eren Elmalı, Berat Özdemir (Dk.
STAT: Papara Park
HAKEMLER: Ali Şansalan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar
TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır- Meunier, Mendy, Denswil, Eren Elmalı, Berat Özdemir (Dk. 86 Fernandez), Visca, Bardhi (Dk. 86 Umut Güneş), Pepe (Dk. 90+2 Orsic), Fountas (Dk. 58 Onuachu), Enis Destan
FATİH KARAGÜMRÜK: Sirigu- Veseli (Dk. 46 Nazım Sangare), Biraschi, Ceccherini, Levent Mercan, Rohden (Dk. 78 Can Keleş), Feghouli (Dk. 88 Teklic), Emre Mor (Dk. 78 Paoletti), Eysseric, Mendes, Güven Yalçın (Dk. 56 Marcao).
GOLLER: Dk. 15 Visca, Dk. 41 Denswil, Dk. 48 Fountas (Trabzonspor)- Dk. 22 Mendes, Dk. 80 Paoletti (Fatih Karagümrük)
KIRMIZI KART: Dk. 45 Enis Destan (Trabzonspor)
SARI KARTLAR: Eren Elmalı, Fountas (Trabzonspor) Biraschi, Emre Mor, Levent Mercan, Eysseric (Fatih Karagümrük)
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup etti.
1'inci dakikada Emre Mor'un ceza yayı üzerinden sert şutunu kaleci Uğurcan, iki hamlede kornere çeldi.
15'inci dakikada Trabzonspor öne geçti. Sol kanattan kullanılan taç atışı sonrası ceza alanı çaprazda Foutas'ın uzun pasıyla buluşan Visca, sol ayağıyla ceza alanı dışından sert vurdu; meşin yuvarlak kaleci Sirigu'nun sağından ağlara gitti: 1-0.
21'inci dakikada Mendes ceza sahasında dışından sert vuruşunu kaleci Uğurcan Çakır çeldi.
22'nci dakikada Fatih Karagümrük skoru eşitledi. Rohden'in sol kanatan ceza alanı içine yerden pasına Mendes, yerden ayak koydu ve top ağlarla buluştu: 1-1.
41'inci dakikada Trabzonspor, yeninden öne geçti. Sol kanattan Mendy'in ceza alına ortasına gelişine vuran Denswil'in şutu filelere gitti: 2-1.
45'inci dakikada Enis Destan orta sahada topsuz alanda ikili mücadele sırasında rakibi Ceccherini'ye yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. VAR incelemesi sonrası maçı hakemi Ali Şansalan, Enis'in rakibine yumruk attığı gerekçesiyle sarı kartını iptal edip, kırmızı kart verdi.
İlk yarı Trabzonspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.
48'inci dakikada Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan Visca'nın ceza alanı içinde gönderdiği topa Fountas, gelişine vurdu. Bu vuruşun ardından meşin yuvarlak kaleci Sirigu'nun çabasına rağmen filelerle buluştu: 3-1.
53'üncü dakikada sol kanattan ceza alanına gönderilen top müdahale etmek isteyen Meunier'i aşınca Güven Yalçın'ın önünde kaldı. Yalçın'ın kale önünde dönerek vuruşu az farkla direğin yanından auta çıktı.
72'nci dakikada hücuma hızlı çıkan Trabzonspor'da Pepe'nin ara pasıyla buluşan Paul Onuachu, sürdüğü topla rakibi de ceza alanı içinde çalımlayarak, sert vurdu. Topu kaleci Sirigu güçlükle çeldi. Bu pozisyonda oyun alanına dönen topu savunma uzaklaştırdı.
74'üncü dakikada Visca'nın ceza alanı sağ çaprazdan sert şutunu kaleci Sirigu, kornere çeldi.
80'inci dakikada konuk ekip farkı 1'e indirdi. Oyuna 2 dakika önce giren Can Keleş'in ceza alanına sol kanatan ortasına yine oyuna kısa süre önce dahil olan Paoletti'nin sert şutunda top, ağlarla buluştu: 3-2.
89'uncu dakikada sol taraftan Mendes'in ortasına arka direkte Nazım Sangare kafa koydu. Top kaleci Uğurcan'ın kucağında kaldı.
Karşılaşmayı Trabzonspor 3-2'lik skorla kazanarak rövanş öncesi avantaj elde etti.
AVCI, KAZANAN 11 BOZMADI
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Fatih Karagümrük'ü ağırlayan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, geçen hafta ligde 2-1 kazandıkları Kayserispor karşılaşmanın 11'i ile sahaya çıktı. Bordo-mavili ekipte, sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen ve Trezeguet, maç kadrosunda yer almadı. Sakatlıktan dönen Nijeryalı santrfor Paul Onuachu ise yine yedek kulübesinde maça başladı. Abdullah Avcı, geçen hafta 1 gol ve 1 asist katısında bulunan genç golcü Enis Destan'ı santrfor olarak görevlendirdi.
ONURSAL BAŞKAN YILMAZ'A SAYGI DURUŞU
Eski Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı ve Eski Trabzonspor Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz için maç öncesinde saygı duruşunda bulunuldu. Stat ekranlarından Yılmaz'ın Trabzonspor başkanlığı döneminden görseller yayınlanırken, tribüne pankart asan taraftarlar da 'Efsane başkan' ve 'büyük başkan' tezahüratlarında bulundu.
BAŞKAN DOĞAN'DAN TSYD'YE ZİYARET
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Türkiye Spor Yazarları Derneği Trabzon Şubesi’ni ziyaret etti. Başkan Doğan, Asbaşkan Zeyyat Kafkas ve yönetim kurulu üyeleri, geçen ay düzenlenen genel kurul sonrası yeniden TSYD Trabzon Şubesi’nin başkanlığına seçilen Selçuk Kılıç ve yönetim kuruluna başarı dileklerini iletti. Başkan Doğan, ziyaret esnasında yaptığı açıklamada “Kulübümüz çok önemli bir değerini, Onursal Başkanını kaybetti. Bu yüzden çok üzüntülüyüz. Başkanımızı rahmetle anıyorum. Maça gelecek olursak da iyi bir sonuç alıp taraftarlarımıza bir kupa kazandırmak istiyoruz. Sizlerin nezdinde de tüm Trabzon basınına teşekkür ediyorum” dedi.
TSYD Trabzon Şubesi Başkanı Kılıç ise yönetim kurulu olarak ziyaretten ötürü duydukları memnuniyeti belirterek Başkanımız Doğan’a teşekkür etti.
ONUACHU GERİ DÖNDÜ
Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali’nde Başakşehir’i 1-0 yendiği maçta sakatlık geçirip, sol kolunda kırık tespit edilerek sahalardan bir süre uzak kalan Paul Onuachu, maçın 58'inci dakikasına Fountas'ın yerine oyuna dahil oldu. Nijeryalı golcü oyuncu, sakatlığı sonrası ilk kez süre alarak formasına kavuştu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.