Trabzon' da 31 Mart Yerel Seçimleri’nde İYİ Parti'den Trabzon Yomra Belediye Başkanı seçilen Mustafa Bıyık, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

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