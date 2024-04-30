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İYİParti'li Yomra Belediye Başkanı Bıyık, partisinden istifa ettiTrabzon' da 31 Mart Yerel Seçimleri'nde İYİ Parti'den Trabzon Yomra Belediye Başkanı seçilen Mustafa Bıyık, partisinden istifa ettiğini duyurdu.
İYİParti’li Yomra Belediye Başkanı Bıyık, partisinden istifa etti
Trabzon' da 31 Mart Yerel Seçimleri’nde İYİ Parti'den Trabzon Yomra Belediye Başkanı seçilen Mustafa Bıyık, partisinden istifa ettiğini duyurdu.
İYİ Parti'de düzenlenen olağanüstü kongrede Müsavat Dervişoğlu genel başkan seçilirken, rakibi Koray Aydın'ı destekleyen Trabzon’da Yomra Belediye Başkanı İYİ Parti’li Mustafa Bıyık, Trabzon Gazetciler Cemiyeti'inde düzenlenen basın toplantısında partisinden istifa ettiğini açıkladı
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