Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Onuachu atıyor, Trabzonspor kazanıyor

        Trabzonspor'un golcü oyuncusu Paul Onuachu, performansıyla dikkati çekiyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 12:02 Güncelleme: 01.05.2024 - 12:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Onuachu atıyor, Trabzonspor kazanıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzonspor’un golcü oyuncusu Paul Onuachu, performansıyla dikkati çekiyor. Bordo-mavililer, 21 puana direkt katkı sunan Onuachu’nun gol attığı 9 maçtan 7’sinde galip gelirken, 1 maçtan berabere ve 1 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.

        Trabzonspor’un İngiliz ekibi Southampton’dan 1 yıllığına kiralık olarak transfer ettiği Paul Onuachu, uzun süren sakatlığının ardından hem performansı hem de attığı gollerle haftaya damga vurdu. Bordo-mavili takımın golcü oyuncusu Süper Lig’in 34’üncü haftasında Gaziantep FK ile oynanan maçta attığı 3 gol ve 1 asist ile muhteşem bir dönüş yaptı. Trabzonspor, 18 maçta forma giyen Onuachu’nun gol attığı 9 maçtan 7’sini (Beşiktaş, Pendikspor, Fenerbahçe, Konyaspor, Samsunspor, İstanbulspor, Gaziantep FK) galibiyetle tamamlarken, Sivasspor’la berabere kaldı. Hatayspor’a ise ligin ilk yarısında Hatay’da oynanan karşılaşmada da gol atmasına karşın bordo-mavililer sahadan mağlubiyetle ayrılmıştı.

        2.01’lik boy avantajına sahip olan golcü oyuncu gollerinin 7’sini kafa, 5’ini ise ayak ile kaydetti.

        Nijeryalı oyuncu, Trabzonspor formasıyla 18’i Süper Lig (1323), 2’si Türkiye Kupası (101) olmak üzere toplam 1424 dakika süre aldı. Süper Lig’deki 18 maçında 12 gol kaydeden Onuachu 4 de asist üretti. Süper Lig’in 5’inci haftasında deplasmanda oynanan Beşiktaş maçında ilk kez forma giyinen Onuachu 20’nci haftaya kadar bütün maçlarda takımdaki yerini korudu. 13 Ocak 2024 tarihinde başlayan Afrika Uluslar Kupası nedeniyle ülkesinin milli takımına katılan Nijeryalı oyuncu, Süper Lig’in ikinci yarısında Antalyaspor, Galatasaray, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa ve Hatayspor maçlarında takımında yer almadı. Süper Lig’in 26’ncı haftasında deplasmanda oynanan Pendikspor maçıyla yeniden takıma katılan Onuachu, bu maçın 88’inci dakikasında oyuna dahil oldu.

        Süper Lig’in 34’üncü haftasında Gaziantep FK ile oynanan karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Onuachu 80’inci sahada görev aldı. Onuachu bu sürede, 3 golle hat-trick yaparken adeta yıldızlaştı.

        Bordo-mavililerin 21 puanına direkt katkı sunan Onuachu, forma giydiği 18 maçın 15’inde ilk 11’de sahaya çıkarken, sadece 2 sarı kart gördü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Saraçhane'de plastik mermi ve biber gazlı müdahale!
        Saraçhane'de plastik mermi ve biber gazlı müdahale!
        Taksim'e çıkmak isteyen gruplara polis müdahalesi
        Taksim'e çıkmak isteyen gruplara polis müdahalesi
        İstanbul'da 1 Mayıs: Yollar kapalı, geniş güvenlik önlemleri
        İstanbul'da 1 Mayıs: Yollar kapalı, geniş güvenlik önlemleri
        Sendikalar Taksim Anıtı'na siyah çelenk bıraktı: "TOMA'ların, barikatların, biber gazlarının olmadığı 1 Mayısları özledik"
        Sendikalar Taksim Anıtı'na siyah çelenk bıraktı: "TOMA'ların, barikatların, biber gazlarının olmadığı 1 Mayısları özledik"
        Emekçinin enflasyonla imtihanı
        Emekçinin enflasyonla imtihanı
        Havadan Taksim Meydanı
        Havadan Taksim Meydanı
        "Alın teri ve emek, en kutsal değerdir"
        "Alın teri ve emek, en kutsal değerdir"
        Girişimcilere destek için üst fon geliyor
        Girişimcilere destek için üst fon geliyor
        Beşiktaş'ta yeniden Hansi Flick sesleri
        Beşiktaş'ta yeniden Hansi Flick sesleri
        Bakan Tekin: Literatüre bakınca gördük ki bizim müfredatımız çocuklara diğer ülkelere göre iki katı bilgi yüklüyor
        Bakan Tekin: Literatüre bakınca gördük ki bizim müfredatımız çocuklara diğer ülkelere göre iki katı bilgi yüklüyor
        Kulüpler imzaları açıklayacak
        Kulüpler imzaları açıklayacak
        Trump'tan Biden'a tehdit
        Trump'tan Biden'a tehdit
        Bu gizemli nesnelerden kaç tanesini biliyorsunuz?
        Bu gizemli nesnelerden kaç tanesini biliyorsunuz?
        İrfan Can'a sürpriz talip!
        İrfan Can'a sürpriz talip!
        Ankara'da kuvvetli sağanak yağış! Yollar kapandı, elektrikler kesildi
        Ankara'da kuvvetli sağanak yağış! Yollar kapandı, elektrikler kesildi
        Bisikletine kamyonet çarpmıştı... Antrenman yapıyormuş!
        Bisikletine kamyonet çarpmıştı... Antrenman yapıyormuş!
        Kuaförde 2 kişiyi öldürmüştü! Nedeni belli oldu!
        Kuaförde 2 kişiyi öldürmüştü! Nedeni belli oldu!
        Emekli aylığı zammı dünya gündeminde
        Emekli aylığı zammı dünya gündeminde
        ABD'deki protestolarda tansiyon yükseldi!
        ABD'deki protestolarda tansiyon yükseldi!
        Neden aynı dizileri tekrar tekrar izliyoruz?
        Neden aynı dizileri tekrar tekrar izliyoruz?

        Benzer Haberler

        Trabzon'da 3 ton fasulye tohumu 700 dekar alana ekilecek
        Trabzon'da 3 ton fasulye tohumu 700 dekar alana ekilecek
        24. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali, "Puntila Ağa ve Uşağı Matti"y...
        24. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali, "Puntila Ağa ve Uşağı Matti"y...
        Taksiciyi öldürüp cesedini dereye atan sanığa 20,5 yıl hapis
        Taksiciyi öldürüp cesedini dereye atan sanığa 20,5 yıl hapis
        Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, İYİ Partiden istifa etti
        Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, İYİ Partiden istifa etti
        Trabzon'da müstakil evin çatısında çıkan yangın hasara neden oldu
        Trabzon'da müstakil evin çatısında çıkan yangın hasara neden oldu
        Trabzon'da taksi şoförünü silahla öldüren sanığa 20 yıl 6 ay hapis
        Trabzon'da taksi şoförünü silahla öldüren sanığa 20 yıl 6 ay hapis