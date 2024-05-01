Onuachu atıyor, Trabzonspor kazanıyor

Trabzonspor’un golcü oyuncusu Paul Onuachu, performansıyla dikkati çekiyor. Bordo-mavililer, 21 puana direkt katkı sunan Onuachu’nun gol attığı 9 maçtan 7’sinde galip gelirken, 1 maçtan berabere ve 1 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.

Trabzonspor’un İngiliz ekibi Southampton’dan 1 yıllığına kiralık olarak transfer ettiği Paul Onuachu, uzun süren sakatlığının ardından hem performansı hem de attığı gollerle haftaya damga vurdu. Bordo-mavili takımın golcü oyuncusu Süper Lig’in 34’üncü haftasında Gaziantep FK ile oynanan maçta attığı 3 gol ve 1 asist ile muhteşem bir dönüş yaptı. Trabzonspor, 18 maçta forma giyen Onuachu’nun gol attığı 9 maçtan 7’sini (Beşiktaş, Pendikspor, Fenerbahçe, Konyaspor, Samsunspor, İstanbulspor, Gaziantep FK) galibiyetle tamamlarken, Sivasspor’la berabere kaldı. Hatayspor’a ise ligin ilk yarısında Hatay’da oynanan karşılaşmada da gol atmasına karşın bordo-mavililer sahadan mağlubiyetle ayrılmıştı.

2.01’lik boy avantajına sahip olan golcü oyuncu gollerinin 7’sini kafa, 5’ini ise ayak ile kaydetti. Nijeryalı oyuncu, Trabzonspor formasıyla 18’i Süper Lig (1323), 2’si Türkiye Kupası (101) olmak üzere toplam 1424 dakika süre aldı. Süper Lig’deki 18 maçında 12 gol kaydeden Onuachu 4 de asist üretti. Süper Lig’in 5’inci haftasında deplasmanda oynanan Beşiktaş maçında ilk kez forma giyinen Onuachu 20’nci haftaya kadar bütün maçlarda takımdaki yerini korudu. 13 Ocak 2024 tarihinde başlayan Afrika Uluslar Kupası nedeniyle ülkesinin milli takımına katılan Nijeryalı oyuncu, Süper Lig’in ikinci yarısında Antalyaspor, Galatasaray, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa ve Hatayspor maçlarında takımında yer almadı. Süper Lig’in 26’ncı haftasında deplasmanda oynanan Pendikspor maçıyla yeniden takıma katılan Onuachu, bu maçın 88’inci dakikasında oyuna dahil oldu.