Trabzonspor'da Samsunspor maçı hazırlıkları başladı

Trabzonspor Süper Lig’in 35’inci haftasında deplasmanda oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarına bu akşam saat 18.00’de yaptığı antrenmanla başladı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi. 5’e 2 ile devam eden antrenman, geniş alan oyun çalışmasıyla tamamlandı.

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