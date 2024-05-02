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        Abdullah Avcı: Trabzon şehrinin en önemli iki markası Trabzonspor ve KTÜ

        Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırma Topluluğu tarafından düzenlenen 'Spor Hayatına Bakış' sempozyumunda açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 12:58 Güncelleme: 02.05.2024 - 13:00
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        Abdullah Avcı: Trabzon şehrinin en önemli iki markası Trabzonspor ve KTÜ
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        Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırma Topluluğu tarafından düzenlenen 'Spor Hayatına Bakış' sempozyumunda açıklamalarda bulundu. Avcı, Trabzon şehrinin en önemli iki markasının Trabzonspor ve Karadeniz Teknik Üniversitesi olduğunu ifade etti.

        Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırma Topluluğu tarafından düzenlenen 'Spor Hayatına Bakış' sempozyumuna katıldı. Prof. Dr. Osman Turan Kongre Merkezi’nde düzenlenen ve Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir’in de katıldığı sempozyum öncesi Avcı çiçeklerle karşılandı. Trabzon şehrinin en önemli iki markası Trabzonspor ve Karadeniz Teknik Üniversitesi olduğunu söyleyen Avcı, “İkisiyle beraber olmak benim için çok güzel bir duygu” dedi.

        “ÖNCELİK SAĞLIK EKİBİ”

        Avcı, günümüz futbolunun sağlıkla doğrudan örtüştüğünün altını çizerek, futbol kulüplerinde sağlık departmanının çok önemli ve değerli olduğunu dile getirdi. Avcı şöyle konuştu: “Eski dönemlerde yani benim futbolcu olduğum zamanlarda kulüplerde sadece bir masör bulunuyordu ve bu masörler sadece oynayan oyuncularla ilgileniyordu. Futbolculuk kariyerimin başlangıcında dizimden yaşadığım sakatlık sonrası menüsküs teşhisi kondu ve o zamanlarda bunun karşılığı ‘futbol yaşantısı’ bitiyor şeklindeydi. Ameliyat oldum. Şimdilerde bile yaşam kalitemi bir seviyede tutmak için ayağımı hala çalıştırıyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü’nde çalıştığım ilk dönemde önceliğim transfer yerine sağlık ekibi kurmak oldu. 2006 senesinde sağlık ekibi kurduk. Sağlık organizasyonunun ne kadar önemli olduğunu hem yaşadığım sakatlıklar hem de diğer etkenlerden ötürü çok iyi biliyorum. Bilimin, teknolojinin ve AR-GE’nin olmadığı yerde gelişim de olmaz. Bu sebeplerden dolayı gittiğim her yerde sağlıkla ilgili organizasyonlara çok önem verdik.”

        “KENDİMİ BURADA ÇOK İYİ HİSSEDİYORUM”

        Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nin Avrupa’nın en güzel tesislerinden olduğunu ve bunu birçok kişinin de söylediğini vurgulayan Abdullah Avcı, “Burada İstanbul trafiği yok. Sabah uyandığımda 10 dakikada tesislere gidiyorum. Tesisimiz bence Avrupa’nın en güzel tesisi. Doğasıyla ve deniziyle ön plana çıkıyor. Kendimi burada çok iyi hissediyorum” dedi.

        Avcı, açıklamalarını şu ifadelerle tamamladı:

        “Her şey çok hızlı değişiyor. Kendinize yatırım yapmaktan geri kalmayın. Kendinize yatırım yapıyorsanız hayat size her zaman fırsatlar verecektir. Eğitiminizi ve hayatınızı her zaman planlamalısınız. Plansız hareket ederseniz her şeyinizi kaybedebilirsiniz. O yüzden gününü, haftanı, ayını ve senelerinizi planlamalısınız.”

        Sempozyum sonunda KTÜ BAT Yönetimi tarafından teknik direktör Abdullah Avcı ve Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir’e plaket takdim edilirken, Avcı da Edin Visca’nın formasını hediye etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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