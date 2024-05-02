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        İYİ Parti Trabzon'da istifa dalgası; Ortahisar İlçe Başkanlığı yönetimi istifalarla düştü

        İYİ Parti Trabzon Ortahisar İlçe Başkanı Erdal Uzun, parti üyeliği ve görevinden istifa ettiğini duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 14:43 Güncelleme: 02.05.2024 - 14:45
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        İYİ Parti Trabzon'da istifa dalgası; Ortahisar İlçe Başkanlığı yönetimi istifalarla düştü
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        İYİ Parti Trabzon Ortahisar İlçe Başkanı Erdal Uzun, parti üyeliği ve görevinden istifa ettiğini duyurdu. 45 kişiden oluşan İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu'ndan 33 isim de istifa etti. İstifalar üzerine İlçe Başkanı Uzun’un yönetimi düştü. Uzun, “Kendi belediye başkanının seçme hakkını koruyamayan ve kendi üyesinin kurultaya katılma hakkını sağlayamayan bir İYİ Parti'nin, milletin hakkını ve hukukunu koruması artık mümkün değildir” dedi.

        Trabzon’da İYİ Parti’den Yomra Belediye Başkanı seçilen Mustafa Bıyık ve İYİ Parti Trabzon İl Başkanı Fatma Başkan’ın istifaları sonrası Ortahisar İlçe Başkanı Erdal Uzun da görevinden ve partiden istifa ettiğini duyurdu. Uzun’un görevinden istifası sonrası İYİ Parti Ortahisar İlçe Yönetim Kurulu’nu oluşturan 45 üyenin 33’ü de parti üyeliği ve görevinden istifa etti. Yaşanan gelişme sonrası, yeter sayının sağlanamadığı için ilçe yönetimi düştü.

        İlçe Başkanlığı’nda açıklama yapan Erdal Uzun, “2023 ve 2024 seçimlerinde partimizin takip ettiği strateji, uyguladığı politika ve özellikle yerel seçimlerdeki muhalefete muhalefet etme söylemi, seçmen nezdinde kabul görmemiş ve İYİ Parti'nin oyları günden güne erimiştir. Partimize zarar vermemek için Genel Merkezimizin aldığı kararlar isabetsiz olsa da partici olmanın bir gereği olarak elimizden geleni yaptık. Ancak İYİ Parti olarak sınırlı sayıda il ve ilçeler hariç ülke genelinde seçimlerde ağır bir hezimete uğradık” dedi.

        ‘KURULTAY SÜRECİNDE BİRÇOK HAKSIZLIK VE HUKUKSUZLUK YAPILMIŞTIR’

        Erdal Uzun, olağanüstü kurultayda Trabzonlu olan Koray Aydın’ı desteklediklerini söyledi. Kurultay sürecinde birçok haksızlık ve hukuksuzluk yapıldığını öne süren Uzun, “Olağanüstü kurultayın birinci turunda delegenin teveccühü ve iradesi Sayın Koray Aydın'dan yana ortaya çıkınca, önceden planlanan operasyon yürürlüğe konulmuş, ikinci ve üçüncü turda gerekli yönlendirmeler yapılarak Trabzonlu genel başkan adayı Sayın Koray Aydın'ın önü kesilmiştir. Olağanüstü hal şartlarında bile görülmeyecek şekilde yetersiz bir yer ve sıkışık bir takvimde yapılacağı açıklanan İYİ Parti'nin olağanüstü kurultay sürecinde birçok haksızlık ve hukuksuzluk yapılmıştır. Milletin kurduğu İYİ Parti'nin kurultayı, milletten kaçırılmıştır” diye konuştu.

        ‘MERT VE İLKELİ BİR TAVIR ORTAYA KOYUYORUZ’

        “İYİ Parti'nin, milletin hakkını ve hukukunu koruması artık mümkün değildir” diyen Uzun şunları kaydetti:

        “İYİ Parti'den Türkiye'de ikinci kez üst üste seçim kazanan tek belediye başkanı olan Sayın Mustafa Bıyık, Trabzon il kongresinde üst kurul delegesi seçilmiş olmasına rağmen bu olağanüstü kurultayda oy kullanamamıştır. Oy kullanamayanlar sadece Mustafa Bıyık Başkanımız ile sınırlı kalmamıştır. Bize göre; kendi belediye başkanının seçme hakkını koruyamayan ve kendi üyesinin kurultaya katılma hakkını sağlayamayan, dahası elinden alan bir İYİ Parti'nin, milletin hakkını ve hukukunu koruması artık mümkün değildir. Bu şartlar altında, inandığımız siyaset prensipleriyle İYİ Parti'de siyaset yapma imkanımız kalmamıştır. Bizler Sayın Koray Aydın'dan bağımsız olarak, kendisine yapılan vefasızlıkları, önünün kesilmesi için oynanan oyunları ve sadece bir kaç örneğini saydığımız kurultay sürecinde yapılan tüm haksızlıkları içimize sindiremediğimiz için mert ve ilkeli bir tavır ortaya koyuyoruz. İYİ Parti Ortahisar İlçe Başkanı olarak, başkanlıktan, teşkilatlardaki bütün görevlerimden ve İYİ Parti üyeliğimden istifa ediyorum. İYİ Parti Ortahisar yöneticilerinin de büyük çoğunluğu hem görevlerinden hem de parti üyeliklerinden istifa etmiş olup parti tüzüğü gereği yönetim düşmüştür.”

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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