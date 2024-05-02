Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Minibüs şoförleri, servis kiralayan üniversitelileri darbetti; olay anı kamerada

        TRABZON'un Sürmene ilçesinde Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği öğrencilerince kiralanan öğrenci servisi minibüsü, ilçede hat üzerinde çalışan minibüs şoförleri tarafından durduruldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 23:24 Güncelleme: 02.05.2024 - 23:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Minibüs şoförleri, servis kiralayan üniversitelileri darbetti; olay anı kamerada
        ABONE OL
        ABONE OL

        TRABZON'un Sürmene ilçesinde Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği öğrencilerince kiralanan öğrenci servisi minibüsü, ilçede hat üzerinde çalışan minibüs şoförleri tarafından durduruldu. Önleri kesilen dolmuşçuların saldırısına uğradığını öne süren servis sürücüsü ve öğrenciler, darp raporu alıp şikayetçi odu. Yaşananlar da cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Olay akşam saatlerinde Çarşı Mahallesi'nde meydana geldi. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü'nde öğrenim gören bir grup öğrenci, fakültelerine gidip, gelmek için bir süre önce özel öğrenci servisi kiraladı. İddiaya göre öğrencilerin servis kiralamasına tepki gösteren bazı minibüs sürücüleri, okul çıkışında ilçe merkezinde seyir halinde olan öğrencilerin kiraladığı servisin önünü araçlarıyla keserek, durdurdu. Önü kesilen servis şoförü ve öğrenciler ile minibüs şoförleri arasında tartışma çıktı. Hat üzerinde çalışan sürücülerin saldırısına uğradığını öne süren servis sürücüsü ve öğrenciler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, darp raporu alan öğrenciler, şikayetçi odu. Servis içi ve dışında yaşananlar da öğrenciler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Şikayet üzerine polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.

        DARGEB'TEN AÇIKLAMA

        Deniz Araştırma ve Geliştirme Gönüllüleri Kültür, Sanat Öğrenci ve Mezun Derneği (DARGEB), sosyal medyasından paylaşımda bulunarak, öğrencilerin şiddete maruz kaldığını ifade etti. Paylaşımda, "Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği öğrencileri kendilerine servis kiraladı. Durumu öğrenen Sürmene dolmuşçuları bir araya gelip, özel minibüsün önünü kesti. İddiaya göre bazı öğrenciler darbedildi. Öğrencilerin gitmesine izin vermeden öğrenci kardeşlerimizi, arkadaşlarımızı da araçtan indirip bütün değerlerine küfür ederek darbettiler. Öğrencilerin ellerinde darp raporları ve olaya ait görüntüler mevcut. Bu şiddete maruz bırakılan öğrencilerin 2004 ve 2005 doğumlu olduklarını da hatırlatmak isteriz. Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde okuyan tüm öğrenci kardeşlerimize, arkadaşlarımıza bu olaydan dolayı geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu durumun sorumlusu olan kişiler için gerekli cezaların ve yaptırımların uygulanmasını, geleceğin umudu olan öğrencilerin eğitim öğretim sürecinde maruz kaldıkları haksızlığın ortadan kalkması için ilgili kurumlara sesimizi duyurmak istiyoruz" denildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail ile ihracat ve ithalat işlemleri durduruldu
        İsrail ile ihracat ve ithalat işlemleri durduruldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel bir araya geldi
        Boeing ifşaatçılarından biri daha öldü
        Boeing ifşaatçılarından biri daha öldü
        Motosiklet üretim tesisinde yangın
        Motosiklet üretim tesisinde yangın
        Biden, Gazze protestolarıyla ilgili sessizliğini bozdu
        Biden, Gazze protestolarıyla ilgili sessizliğini bozdu
        Yol verme kavgası! Otobüs şoförünü tekme tokat dövdüler
        Yol verme kavgası! Otobüs şoförünü tekme tokat dövdüler
        Sergen Yalçın kararını veriyor!
        Sergen Yalçın kararını veriyor!
        17 ilde FETÖ operasyonu: 36 gözaltı
        17 ilde FETÖ operasyonu: 36 gözaltı
        TFF ve kulüplerden imza açıklaması!
        TFF ve kulüplerden imza açıklaması!
        Balkon çökünce 6 katlı bina tahliye edildi
        Balkon çökünce 6 katlı bina tahliye edildi
        5 bin kişi domates fidesi kuyruğuna girdi
        5 bin kişi domates fidesi kuyruğuna girdi
        Fred varsa sorun yok!
        Fred varsa sorun yok!
        Eşini, en yakın arkadaşı ve dayısının eşiyle aldattı! 1 milyon TL'lik tazminat!
        Eşini, en yakın arkadaşı ve dayısının eşiyle aldattı! 1 milyon TL'lik tazminat!
        Karlar eriyince ortaya çıktı!
        Karlar eriyince ortaya çıktı!
        Şırıngayla besliyorlar... Hakkarili aile tarlada buldu!
        Şırıngayla besliyorlar... Hakkarili aile tarlada buldu!
        Çocuk sahibi emekliye yüksek maaş
        Çocuk sahibi emekliye yüksek maaş
        Daha çok gittik, daha az harcadık
        Daha çok gittik, daha az harcadık
        Premier Lig devleri peşinde!
        Premier Lig devleri peşinde!
        "Yeter, benzetmeyin beni"
        "Yeter, benzetmeyin beni"
        Kağıt kesiği neden bu kadar acı veriyor?
        Kağıt kesiği neden bu kadar acı veriyor?

        Benzer Haberler

        Trabzon'da "24. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali" başladı
        Trabzon'da "24. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali" başladı
        Bakan Uraloğlu, "Trabzon'dan Dünyaya Turizm Zirvesi"nde konuştu:
        Bakan Uraloğlu, "Trabzon'dan Dünyaya Turizm Zirvesi"nde konuştu:
        Bakan Uraloğlu: Ulaşım ve haberleşme altyapımıza 275 milyar dolar yatırım g...
        Bakan Uraloğlu: Ulaşım ve haberleşme altyapımıza 275 milyar dolar yatırım g...
        Trabzon'da iki lisenin ragbi takımı Türkiye birinci ve ikincisi oldu
        Trabzon'da iki lisenin ragbi takımı Türkiye birinci ve ikincisi oldu
        Trabzonspor, Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzonspor, Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzon'da Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı Projesi toplantısı yapıldı
        Trabzon'da Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı Projesi toplantısı yapıldı