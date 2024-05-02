Minibüs şoförleri, servis kiralayan üniversitelileri darbetti; olay anı kamerada

TRABZON'un Sürmene ilçesinde Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği öğrencilerince kiralanan öğrenci servisi minibüsü, ilçede hat üzerinde çalışan minibüs şoförleri tarafından durduruldu. Önleri kesilen dolmuşçuların saldırısına uğradığını öne süren servis sürücüsü ve öğrenciler, darp raporu alıp şikayetçi odu. Yaşananlar da cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay akşam saatlerinde Çarşı Mahallesi'nde meydana geldi. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü'nde öğrenim gören bir grup öğrenci, fakültelerine gidip, gelmek için bir süre önce özel öğrenci servisi kiraladı. İddiaya göre öğrencilerin servis kiralamasına tepki gösteren bazı minibüs sürücüleri, okul çıkışında ilçe merkezinde seyir halinde olan öğrencilerin kiraladığı servisin önünü araçlarıyla keserek, durdurdu. Önü kesilen servis şoförü ve öğrenciler ile minibüs şoförleri arasında tartışma çıktı. Hat üzerinde çalışan sürücülerin saldırısına uğradığını öne süren servis sürücüsü ve öğrenciler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, darp raporu alan öğrenciler, şikayetçi odu. Servis içi ve dışında yaşananlar da öğrenciler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Şikayet üzerine polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.