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        Minibüs şoförleri, servis kiralayan üniversitelileri darbetti; olay anı kamerada (2)

        VALİLİKTENAÇIKLAMA; 2 GÖZALTITrabzon Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Sürmene ilçesinde Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği öğrencilerinin, kiraladıkları okul servisi aracının ilçede hat üzerinde çalışan minibüs şoförleri tarafından durdurulup, darbedilmeleri olayıyla ilgili 2 şüphelinin gözaltına alındığı duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 23:49 Güncelleme: 02.05.2024 - 23:49
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        Minibüs şoförleri, servis kiralayan üniversitelileri darbetti; olay anı kamerada (2)
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        VALİLİKTENAÇIKLAMA; 2 GÖZALTI

        Trabzon Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Sürmene ilçesinde Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği öğrencilerinin, kiraladıkları okul servisi aracının ilçede hat üzerinde çalışan minibüs şoförleri tarafından durdurulup, darbedilmeleri olayıyla ilgili 2 şüphelinin gözaltına alındığı duyurdu. Olaya ilişkin çok yönlü inceleme başlatıldığı ve şüpheli 2 kişinin arandığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "İlimiz Sürmene ilçesindeki KTÜ Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği bölümü öğrencilerinin dolmuşlarda yer bulamadıkları için servis kiraladıkları gerekçesiyle, kiraladıkları özel servisin önü dolmuş şoförleri tarafından kesilerek servis şoförü ve içindeki öğrencilere tehdit ve hakaret edilip darp edildikleri yönünde sosyal medyada yer alan haberlerle ilgili olarak; Servis şoförü ve darp edilen öğrencilerin şikayetleri üzerine şüpheliler Ö.D., K.D., H.S., ve S.Y. hakkında Cumhuriyet Savcısının talimatıyla başlatılan tahkikat neticesinde şüpheliler Ö.D. ve K.D. gözaltına alınmıştır. Mezkur olayla ilgili Valiliğimizce de çok yönlü inceleme başlatılmıştır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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