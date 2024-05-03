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        Trabzonspor, Samsunspor deplasmanında seri peşinde

        ,Trabzonspor ile Samsunspor, Süper Lig'in 35'inci haftasında yarın yapacakları maçla 52'nci kez karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 11:16 Güncelleme: 03.05.2024 - 11:20
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        Trabzonspor, Samsunspor deplasmanında seri peşinde
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        ,Trabzonspor ile Samsunspor, Süper Lig’in 35’inci haftasında yarın yapacakları maçla 52’nci kez karşı karşıya gelecek. İki takımın Süper Lig’de bugüne oynadıkları 51 maçta Trabzonspor'un 32, Samsunspor’un da 9 galibiyeti bulunurken, 10 maç da berabere sonuçlandı.

        Trabzonspor, Süper Lig’in 35’inci haftasında yarın Samsunspor’un konuğu olacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayacak maçta hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Süper Lig’de 58 puanla 3’üncü sırada yer alan bordo-mavili takım, Samsunspor deplasmanından galibiyetle dönerek 3’üncülükteki yerini koruyup seri yapmak istiyor. 39 puanla 13’üncü sırada bulunan Samsunspor ise sahasında galip gelerek küme hattından iyice uzaklaşmak istiyor.

        TRABZONSPOR ÜSTÜN

        İki takım arasındaki rekabet 2’nci ligde 1967 yılında başladı. İki takım o günden bugüne kadar 51’i Süper Lig, 4’ü 2’nci Lig, 6’sı Türkiye Kupası olmak üzere toplam 61 maçta karşı karşıya geldi. Süper Lig’de 51 kez mücadele eden iki takım arasındaki maçlardan 32’si Trabzonspor’un, 9’u Samsunspor’un galibiyeti ile tamamlanırken, 10 maç da berabere sonuçlandı. Süper Lig’de iki takım arasında oynanan 51 maçta Trabzonspor rakip filelere 96 gol atarken, kalesinde ise 39 gol gördü. İki takım arasında Süper Lig’in ilk yarısında Trabzon’da oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 2-1 kazanmıştı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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