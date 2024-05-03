Servis kiralayan üniversitelileri darbeden dolmuşçular, 3 ay önce de öğrencilerin midibüsünü durdurmuş

TRABZON'un Sürmene ilçesinde kiraladıkları okul servis aracı ilçede hat üzerinde çalışan minibüs şoförleri tarafından durdurulup, darbedilen Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği öğrencilerinin, 3 ay önce de kiraladıkları midibüsün ilçedeki dolmuşçular tarafından yolunun kesildiği ortaya çıktı. KTÜ Rektörlüğü, 4 şüphelinin gözaltına alındığı, valiliğin de çok yönlü soruşturma başlattığı olaya tepki gösterirken, üniversitelilerin ise özellikle Karadeniz Sahil Yolu’ndan geçen dolmuşlarda yer bulamadıkları için servis kiralamak zorunda kaldıkları belirtildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Çarşı Mahallesi'nde meydana geldi. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü'nde öğrenim gören bir grup öğrenci, fakültelerine gidip, gelmek için bir süre önce özel öğrenci servisi kiraladı. İddiaya göre; öğrencilerin servis kiralamasına tepki gösteren bazı minibüs sürücüleri, okul çıkışında ilçe merkezinde seyir halinde olan öğrencilerin kiraladığı servisin önünü araçlarıyla keserek durdurdu. Önü kesilen servis şoförü ve öğrenciler ile minibüs şoförleri arasında tartışma çıktı. Hat üzerinde çalışan sürücülerin saldırısına uğradığını öne süren servis sürücüsü ve öğrenciler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, darp raporu alan öğrenciler, şikayetçi odu. Servis içi ve dışında yaşananlar da öğrenciler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Şikayet üzerine polis ekipleri soruşturma başlattı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA; 4 GÖZALTI Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada olayla ilgili 4 şüphelinin gözaltına alındığı duyuruldu. Açıklamada, “Şüpheli Ö.D.’nin kullanımındaki araçla, T.D.'nin sevk ve idaresinde yer alan öğrencilerin bulunduğu minibüsün önünde durarak aracı sağa çektirdikten sonra T.D. ile şüpheli Ö.D'nin minibüs durağındaki kulübe içerisinde konuştukları sırada, K.D., S.Y. ve H.Y. adlı şüpheliler ile minibüste bulunan öğrencilerden F.Ö., E.D., M.Ö. arasında çıkan arbede sonucunda meydana gelen yaralanma olayıyla ilgili olarak şüpheliler K.D., S.Y., H.Y. ve Ö.D. gözaltına alınmışlardır. Şüpheliler hakkında soruşturma işlemleri devam etmektedir” denildi.

3 AY ÖNCEKİ OLAY DA GÖRÜNTÜDE İlçedeki bazı dolmuşçuların, ekmekleriyle oynandığı gerekçesiyle, 22 Ocak’ta KTÜ Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği öğrencilerinin, kiraladıkları servis midibüsünün önünü ilçeden geçen Karadeniz Sahil Yolu’nda keserek durdurdukları da ortaya çıktı. Sahil yolunda durdurulan midibüste yaşananlar da kameraya yansıdı. Görüntüde; midibüsten inen çok sayıda üniversitelilerin öfkeli dolmuş şoförlerini ikna etmeye çalıştığı yer alırken, bazı dolmuşçularını bağırdığı duyuluyor. KTÜ’DEN AÇIKLAMA

KTÜ Rektörlüğü de yazılı açıklamada bulunarak, servis şoförü ile öğrencilerin darp, tehdit ve hakaretlere maruz kaldığı kaydedildi. Öğrencilerin, dolmuşlarda yer bulamadıkları gerekçesiyle servis kiraladıkları belirtilen açıklamada, “Üniversitemizin Sürmene ilçesinde bulunan KTÜ Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü’nün öğrencileri tarafından ‘dolmuşlarda yer bulamadıkları’ gerekçesiyle özel servis kiralanmış, kiraladıkları servisin önü Sürmene’den Trabzon istikametine hareket halindeyken 2 Mayıs 2024 tarihinde ‘dolmuş şoförü’ olduğu öne sürülen kişiler tarafından kesilmiştir. Maalesef servis şoförü ve servisin içindeki öğrencilerimiz darp, tehdit ve hakaretlere maruz kalmıştır. Yaşanan çirkin olay ve arbedenin görüntüleri, sosyal medyada tüm açıklığı ile gözler önüne serilmiştir. Çıkan haberler, yayınlanan görüntüler ve öğrencilerimizin şikayetleri üzerine harekete geçen Sürmene İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya karışan şahısları gözaltına almış, Trabzon Valiliğimizce konuya ilişkin çok yönlü bir soruşturma başlatılmıştır” denildi.