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        Trabzonspor Genel Saymanı Karaman: Hedefimiz hem sahada, hem de kasada şampiyonluk

        ,Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sayman Sami Karaman, hedeflerinin hem sahada, hem de kasada şampiyon olmak olduğunu belirterek, "Bir yandan takımımızı hedefe yürütmeye, diğer yandan bu gelen borçları eritmeye çalışıyoruz.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 14:26 Güncelleme: 03.05.2024 - 14:30
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        Trabzonspor Genel Saymanı Karaman: Hedefimiz hem sahada, hem de kasada şampiyonluk
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        ,Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sayman Sami Karaman, hedeflerinin hem sahada, hem de kasada şampiyon olmak olduğunu belirterek, “Bir yandan takımımızı hedefe yürütmeye, diğer yandan bu gelen borçları eritmeye çalışıyoruz. Haliyle bu ekonomik tabloda gerçekten meşakkatli bir süreç var karşımızda. Bunun üstesinden gelmek için çok çalışmamız gerekiyor” dedi.

        Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sayman Sami Karaman, Trabzonspor Kulübü’nün dergisine konuştu. Bordo-mavi kulübün geleceğini aydınlatacak projeleri olduğunu ifade eden Karaman, hedeflerinin de hem sahada, hem de kasada şampiyon olmak olduğunu kaydetti. Trabzonspor’un her alanda ve her zaman güçlü olmak zorunda olduğunu söyleyen Karaman, “Zor, beraberinde adalette ciddi sorunların yaşandığı bir arena burası. Ama büyük camiası, büyük taraftarı, sadece Trabzon ve Türkiye’de değil, dünyanın birçok ülkesinde milyonlarca destekçisi olan bir aileyiz. Ve bu güçlü aile, zaman zaman yaşanan sorunların üstesinden kısa sürede gelmesini iyi biliyor, birlik oluyor ve her alanda zirve hedefiyle yol alıyor. Yarım asırdır bu böyle ve hep böyle olacak” diye konuştu.

        “ZOR BİR DÖNEMDEYİZ”

        Dünden ders alıp geleceğe sağlam adımlar attıklarını söyleyen Karaman, “Biz de Başkanımız Ertuğrul Doğan ve yol arkadaşlarımızla birlikte birlik ve beraberlik içinde bu ağır sorumluluğun üzerinden gelmek için seferber olduk. Dünden ders alıp geleceğe sağlam adımlar attığımızdan kimsenin kuşkusu olmasın. Her koşulun zorluklarını, avantajlarını sentezleyerek Trabzonspor’a hizmet yarışına girdim. Tabii ki zor bir dönemdeyiz. Öncelikle geçmişten gelen birikimlerin bedellerini bugün sırtladık. Bir yandan takımımızı hedefe yürütmeye, diğer yandan bu gelen borçları eritmeye çalışıyoruz. Haliyle bu ekonomik tabloda gerçekten meşakkatli bir süreç var karşımızda. Bunun üstesinden gelmek için çok çalışmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

        “ÇOK CİDDİ YOL ALDIK”

        Trabzonspor’un geleceğini aydınlatacak projeleri olduğunu vurgulayan Karaman, “Ülkemizin ekonomisine bağlı olarak da değerlendirmeler yapmak gerekir. Ödemelerimizi yaptığımız dövizdeki, biz göreve geldikten sonra yaşanan yüzde 90’ın üzerindeki artış tabii ki önümüzdeki en büyük engellerden biri. Buna rağmen Başkanımız Ertuğrul Doğan ve arkadaşlarımızla çok ciddi yol aldık. Sona yaklaştığımız önemli ve çok büyük projelerimiz var, bunlar borcumuzun azalmasında ciddi katkı sağlayacak. Bunlardan bazıları kısa vadede ciddi bir girdi sağlayacak olan projeler. Ama çok önem verdiğimiz ve kulübümüze uzun vadede düzenli gelir sağlayacak” ifadelerini kullandı.

        “ASLA SUSMAYACAĞIZ”

        Karaman, adalet ve haksızlık konusunda hassas olduklarının da altını çizerek, şöyle dedi:

        “Doğası gereği bu bölgenin insanının agresif yapısı vardır. Merttir, duygusaldır ama asla haksızlığa gelmez, adaleti hep ilke edinir. Bu coğrafyadaki insanların sinir uçlarına dokunursanız mutlaka karşılık görürsünüz, bu insanları asla susturamaz, sindiremezsiniz. Trabzonspor’un emeklerini çok çalmışlardır. Bundan önce de ciddi şekilde bu emek hırsızlarına karşı mücadele ettik. Şimdi daha da çok sesimizi çıkaracağız. Adalet istemeyen, haksızlığı kendine hak gören kim varsa üzerine gideceğiz ve kanunlar ölçüsünde cezalarını çekecekler. Bu konuda en küçük bir adım bile geri atmayacağız, asla susmayacağız.”

        SAHTE ÜRÜNLERLE BÜYÜK MÜCADELE

        Lisanssız veya sahte ürünlerle mücadeleye büyük önem verdiklerine de değinen Karaman, “Tescilli markamız TS Club'a ait lisanslı ürünlerin sahtelerini üreten kim varsa ulaşıyor, hukuki süreç başlatıyoruz” dedi.

        “TRABZONSPORUN TEK GERÇEĞİ BİRLİK BERABERLİK”

        Trabzonspor’un tek gerçeğinin birlik ve beraberlik olduğuna vurgu yapan Karaman, “2021-22 sezonunda yaşadığımız şampiyonluğu sonuna kadar hak ettik. O hedefe ulaşmak, taraftarımızı mutlu etmek için çok çalıştık. Ama bu şampiyonluk bize yeniden bir şeyi hatırlattı: Biz el ele verirsek hiçbir engel bizim önümüzde duramaz. Trabzonspor’un tek gerçeği var, o da birlik ve beraberlik. Birbirimizi eleştirelim, uyaralım, bunlar yapıyı diri tutar. Ama ayrı düşmeyelim” şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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