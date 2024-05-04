Servis kiralayan üniversitelileri darbeden dolmuşçular, 3 ay önce de öğrencilerin midibüsünü durdurmuş (4)
2DOLMUŞCUYA TUTUKLAMATrabzon'un Sürmene ilçesinde kiraladıkları okul servis aracını durdurup, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği öğrencilerini darbettikeri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli, tamamlanan sorguları sonrası adliyeye sevk edildi.
2DOLMUŞCUYA TUTUKLAMA
Trabzon'un Sürmene ilçesinde kiraladıkları okul servis aracını durdurup, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği öğrencilerini darbettikeri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli, tamamlanan sorguları sonrası adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden Ömer D. ve Kurtuluş D., 'cebir veya tehdit kullanarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla kara ulaşım aracının hareket etmesini engelleme' suçundan tutuklanırken, S.Y. ve H.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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