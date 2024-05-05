Trabzonspor 19 yıl sonra Samsun'da yıkıldı

,Süper Lig’in 35’inci haftasında Samsunspor’a 19 yıl aradan sonra deplasmanda mağlup olan Trabzonspor’da bu maçın üzüntüsü yaşanıyor. Bordo-mavililer, Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında oynayacağı Karagümrük rövanşına odaklanmak istiyor.

Süper Lig’in 35’inci haftasında deplasmanda Samsunspor’a 3-1 mağlup olan Trabzonspor’da bir yandan bu maçın üzüntüsü yaşanırken bir yandan da 8 Mayıs Çarşamba günü Fatih Karagümrük ile oynayacakları Türkiye Kupası Çeyrek Final ikinci maçına konsantre olmak istiyor.

Trabzonspor, Süper Lig’de Ekim 2005’ten (3-1) bu yana ilk kez Samsunspor’a mağlup olurken, yine Süper Lig tarihinde ilk kez Samsunspor’dan bir maçın ilk yarısında 3 gol yedi. Gaziantep FK maçından farklı bir 11’le çıkan Samsunspor maçına Trabzonspor bu maçta rakip ceza sahasında sadece 6 kez topla buluşurken bu sezon Süper Lig’de en düşük sayıda kaldığı karşılaşmayı oynadı. Ayrıca bu sezon Süper Lig'de oynadığı 35 maçın 13'ünü kaybeden Trabzonspor (18 galibiyet, 4 beraberlik), daha fazla mağlubiyet aldığı son sezonu 2015-2016 sezonunda yaşadı.

Teknik Direktör Abdullah Avcı maç sonu açıklamasında, Samsunspor maçından olumsuzlukları çıkartıp Karagümrük ile oynayacakları Kupa maçına hazırlanacaklarını söyledi. Avcı, “Ligde kalan son 3 maçı da en iyi şekilde bitirip sezonu üçüncü sırada bitirmek istiyoruz” ifadelerine de yer verdi. YEREL GAZETE MANŞETLERİ Öte yandan Trabzon’da yayın yapan yerel gazeteler Samsunspor mağlubiyetini farklı başlıklarla manşetlerine taşıdı. İşte Trabzon’daki yerel gazete başlıkları: Taka gazetesi: Kupa’yı düşündük Samsun’da yürüdük