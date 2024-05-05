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        Trabzonspor'dan Trezeguet'in sağlık durumu ile ilgili açıklama

        ,Trabzonspor Kulübü, Mısırlı oyuncusu Mahmoud Trezeguet'in sağlık durumu ile ilgili olarak açıklama yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 18:09 Güncelleme: 05.05.2024 - 18:10
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        Trabzonspor'dan Trezeguet'in sağlık durumu ile ilgili açıklama
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        ,Trabzonspor Kulübü, Mısırlı oyuncusu Mahmoud Trezeguet’in sağlık durumu ile ilgili olarak açıklama yaptı.

        Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Trezeguet’in sağlık durumu ile ilgili olarak şu bilgileri verdi:

        "Futbol A Takımımızın Samsunspor ile oynadığı karşılaşma sırasında ağrı hissederek oyundan çıkan oyuncumuz Mahmoud Trezeguet’nin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ alt adalesinde (gastrosoleus kas grubu) yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır.”

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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