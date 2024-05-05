Trabzonspor'dan Trezeguet'in sağlık durumu ile ilgili açıklama
,Trabzonspor Kulübü, Mısırlı oyuncusu Mahmoud Trezeguet'in sağlık durumu ile ilgili olarak açıklama yaptı.
,Trabzonspor Kulübü, Mısırlı oyuncusu Mahmoud Trezeguet’in sağlık durumu ile ilgili olarak açıklama yaptı.
Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Trezeguet’in sağlık durumu ile ilgili olarak şu bilgileri verdi:
"Futbol A Takımımızın Samsunspor ile oynadığı karşılaşma sırasında ağrı hissederek oyundan çıkan oyuncumuz Mahmoud Trezeguet’nin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ alt adalesinde (gastrosoleus kas grubu) yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır.”
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