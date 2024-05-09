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        Otomobil, kaldırıma çıkıp dükkanlara çarptı; iş yeri sahipleri son anda kurtuldu

        TRABZON'da sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, kaldırıma çıkarak 3 iş yerine çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 11:57 Güncelleme: 09.05.2024 - 12:00
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        Otomobil, kaldırıma çıkıp dükkanlara çarptı; iş yeri sahipleri son anda kurtuldu
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        TRABZON’da sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, kaldırıma çıkarak 3 iş yerine çarptı. İş yerlerinin vitrin ve camlar kırılıp, kaldırımdaki ürünleri zarar görürken, esnaf, dükkan önünde kendilerine gelen aracı görünce koşarak son anda kurtuldu.

        Kaza, dün akşam saatlerinde Pazarkapı Mahallesi’nde Ortahisar Kaymakamlığı ve Ortahisar Belediye Başkanlığı binası önünde meydana geldi. Cemil N.’nin kontrolünü yitirdiği 61 AEA 325 plakalı otomobil, çarptığı demir dubayı kırıp kaldırıma çıktı. Kaldırımda hızla ilerleyen otomobil, medikal, kırtasiye ve büfe olan 3 iş yerine çarptı. Bu sırada dükkanlarının önünde bulunan esnaf, koşarak son anda kurtuldu. Kazada, iş yerlerinin vitrin ve camları kırıldı, kaldırımdaki ürünler zarar gördü.

        Sürücü yara almazken, ihbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Esnaf kaldırıma saçılan cam ve zarar gören ürünlerini toplarken, otomobil de vinç ile bölgeden kaldırıldı.

        ‘CANIMIZI ZOR KURTARDIK’

        Kazadan saniyelerle kurtulan büfe işletmecisi Arif Can Şahin, “Burada sürekli böyle kazalarla karşılaşıyoruz. Bu yol hız pistine döndü. Yıllar önce bir dolmuşçu arkadaş aynı noktada günahsız bir vatandaşın ölümüne sebep oldu. Hızını alamayan araçlar kaldırıma çıkıp günahsız vatandaşların canına kastediyorlar. Böyle bir problem yaşıyoruz. Demirler yetersiz kalıyor. Belediyenin buna bir çözüm bulması gerekiyor. Defalarca ilgili kurumlara dilekçe verdik. Hiç bir önlem alınmıyor. Kaza anında dükkanın önündeydik. Bir arkadaş yolun karşısına kaçtı. Şu anda kazanın şokundayız. Allah’a çok şükür, verilmiş sadakamız vardı. Arkadaşlarımla dükkanın önünde çay içiyorduk; kazayı görünce dükkana kaçtık. Bir arkadaşım yolun karşısına kaçtı. Canımızı zor kurtardık. Allah'tan o esnada kaldırımda vatandaş yoktu” dedi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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