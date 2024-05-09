Trabzonspor'a kupa morali; hedef 10'uncu kupayı kaldırmak

,Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında Fatih Karagümrük’ü 4-0 mağlup ederek adını finale yazdıran Trabzonspor’da büyük sevinç yaşanıyor. Türkiye Kupası’nda 16’ncı kez finale kalıp, 9 kupa kaldıran bordo-mavililer, 10'uncu kupayı da müzeye koymayı hedefliyor.

Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fatih Karagümrük’ü mağlup ederek adını finale yazdıran Trabzonspor’da yüzler gülüyor. Süper Lig’de 3’üncülük iddiasını sürdüren ve kupayı hedefleyen bordo-mavililer dün akşam İstanbul’daki yarı final rövanş karşılaşmasında Fatih Karagümrük’ü 4-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Trabzonspor, kupa finalinde Beşiktaş ile karşılaşacak. Trabzonspor böylelikle Türkiye Kupası finali tarihinde Beşiktaş’la 12’nci kez finale çıktı. Daha önce Türkiye Kupası’nda iki takım arasında oynanan 11 karşılaşmada Beşiktaş’ın 5, Trabzonspor’un 4 galibiyeti bulunurken, 2 maç da berabere sonuçlandı. Bu maçlardan 4’ü final karşılaşması olarak oynanırken, her iki takım da 2’şer kez kupaya uzandı.