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        Trabzonspor - İstanbulspor: 3-0

        STAT:Papara ParkHAKEMLER: Emre Kargın, Cevdet Kömürcüoğlu, Hüseyin AylakTRABZONSPOR: Uğurcan Çakır, Meunier (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 21:26 Güncelleme: 12.05.2024 - 21:30
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        Trabzonspor - İstanbulspor: 3-0
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        STAT:Papara Park

        HAKEMLER: Emre Kargın, Cevdet Kömürcüoğlu, Hüseyin Aylak

        TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır, Meunier (Dk. 83 Mehmet Can Aydın), Mendy, Denswil, Eren Elmalı, Umut Güneş, Bardhi (Dk. 64 Kerem Şen), Pepe, Visca (Dk. 64 Fernandez), Fountas (Dk. 75 Orsic), Onuachu (Dk. 64 Umut Bozok)

        İSTANBULSPOR: Mücahit Serbest, Duhaney (Dk. 84 Özcan Şahan), Mehmet Yeşil (Dk. 67 Deli), Okan Erdoğan, Coly, Ali Yaşar, Vorobjovas, Loshaj, Sambissa (Dk. 67 Emrehan Gedikli), Jackson (Dk. 84 Tunahan Şamdanlı), Mamadou (Dk. 88 Traore)

        GOLLER: Dk. 6 ve Dk. 7 Onuachu, Dk. 49 Meunier (Trabzonspor)

        Süper Lig'in 36'ıncı haftasında Trabzonspor, konuk ettiği İstanbulspor'u 3-0 mağlup etti.

        6'ncı dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Trabzonspor'da Visca'nın soldan kullandığı kornerde ceza alanında topla buluşan Onuachu'nun kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.

        7'nci dakikada Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı. Konuk ekibin santra vuruşunun ardından savunmada Coly'nin dengesini kaybetmesi sonucu sol kanatta topu kazanan Visca pasını ceza sahasındaki Onuachu'ya aktardı. Bu oyuncunun sert şutunda top filelere gitti: 2-0.

        26'ncı dakikada ceza alanına doğru hareketlenen Loshaj'ın sert şutunda, top az farkla dışarı çıktı. Kaleci Uğurcan'ın müdahale ettiğini söylemesi üzerine hakem kararını köşe vuruşunu olarak değiştirdi.

        42'inci dakikada Trabzonspor'un kontra atağında, ceza sahasına kadar topu süren Pepe'nin sert şutunu kaleci Mücahit Serbest kornere gönderdi.

        Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

        49'uncu dakikada ev sahibi farkı 3'e çıkardı. Visca'nın pasında, ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Meunier'in şutunda top ağlara gitti: 3-0.

        81'inci dakikada Meunier'in hatalı pasında Vorobjovas, topu kontrol etti. Vorobjovas'ın pasıyla topla buluşan Emrehan'ın doğrudan kaleye gönderdiği top az farkla dışarı çıktı.

        Karşılaşma Trabzonspor'un 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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