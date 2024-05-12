Trabzonspor - İstanbulspor: 3-0

26'ncı dakikada ceza alanına doğru hareketlenen Loshaj'ın sert şutunda, top az farkla dışarı çıktı. Kaleci Uğurcan'ın müdahale ettiğini söylemesi üzerine hakem kararını köşe vuruşunu olarak değiştirdi.

Süper Lig'in 36'ıncı haftasında Trabzonspor, konuk ettiği İstanbulspor'u 3-0 mağlup etti.

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