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        KTÜ'de 'İnsanlığın Gözyaşı Filistin yürüyüşü

        TRABZON Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde (KTÜ) akademisyenler, öğrencilerle birlikte yerleşkede yürüyerek, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 14:30 Güncelleme: 15.05.2024 - 14:35
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        KTÜ'de 'İnsanlığın Gözyaşı Filistin yürüyüşü
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        TRABZON Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde (KTÜ) akademisyenler, öğrencilerle birlikte yerleşkede yürüyerek, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti. ‘İnsanlığın Gözyaşı Filistin Yürüyüşü’nde konuşan KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, “Dünyanın sessiz kaldığı soykırıma, üniversite öğrencilerinin verdiği onurlu tepkiyi destekliyor, onlara karşı gösterilen saygısız tutumu telin ediyoruz” dedi.

        KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, akademisyenler, personel ve öğrencilerin katılımıyla ‘İnsanlığın Gözyaşı Filistin Yürüyüşü’ düzenlendi. Kanuni Kampüsü Orman Fakültesi önünden başlayarak rektörlük binası önünde sonlanan yürüyüşte konuşan KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Filistin’de yaşananlara karşı sessiz kalmadıklarını ve üniversite olarak protestolara katılan öğrencilere uygulanan şiddeti kınadıkları söyledi. Prof. Dr. Çuvalcı, “Biz KTÜ olarak o zaman da söyledik, şimdi yeniden tekrarlıyoruz. Dünyanın sessiz kaldığı soykırıma, üniversite öğrencilerinin verdiği onurlu tepkiyi destekliyor, onlara karşı gösterilen saygısız tutumu telin ediyoruz. ABD ve Avrupa’daki üniversitelerde ‘zulme’ ses veren öğrencilere uygulanan orantısız şiddeti esefle kınıyor, bu zulme karşı direnen vicdanlı genç öğrencileri canı gönülden tebrik ediyorum” diye konuştu.

        ‘ÖZGÜR FİLİSTİN DEVLETİ ÇAĞRIMIZI YİNELİYORUZ’

        Rektör Prof. Dr. Çuvalcı, katliamların engellenmesi için çağrıda bulunarak, “Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin tüm dinamikleri olarak bir kez daha, işgalci İsrail yönetiminin, Filistin halkına yönelik başlatmış olduğu soykırımı şiddetle kınıyoruz. Uluslararası hukuka ve temel insan haklarına aykırı bu katliamı nefretle telin ediyoruz. Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere, tüm uluslararası kuruluşları ve insanlığı göreve davet ediyoruz. Bu katliamlara engel olunması, Filistin halkının en kısa sürede özgürlüğüne kavuşması ve başkenti Kudüs olan Filistin devletinin kurulması için çağrımızı yineliyoruz. Umuyorum ki, hep birlikte bu zorlu sürecin üstesinden gelecek, adalet ve barışın hakim olduğu bir dünyayı hep birlikte inşa edeceğiz” dedi.

        Yürüyüş rektörlük binası önünde yapılan toplu dua ile son buldu.

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