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        Trabzonspor'da Başakşehir mesaisi başladı

        Trabzonspor, Süper Lig'in 37'nci haftasında oynayacağı Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 21:47 Güncelleme: 15.05.2024 - 21:50
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        Trabzonspor'da Başakşehir mesaisi başladı
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        Trabzonspor, Süper Lig’in 37’nci haftasında oynayacağı Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı.

        Süper Lig’in 36’ncı haftasında sahasında ağırladığı İstanbulspor maçının ardından iki gün izin yapan bordo-mavili futbolcular, bu akşam saat 18.00’de teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Başakşehir maçının çalışmalarına başladı. İlk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirilen antrenman 5’e 2 ile devam etti. Son bölümde ise dar alanda pas çalışması yapıldı.

        Trabzonspor, yarın yapacağı antrenman ile Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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