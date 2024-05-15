Trabzonspor'da Başakşehir mesaisi başladı

Süper Lig’in 36’ncı haftasında sahasında ağırladığı İstanbulspor maçının ardından iki gün izin yapan bordo-mavili futbolcular, bu akşam saat 18.00’de teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Başakşehir maçının çalışmalarına başladı. İlk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirilen antrenman 5’e 2 ile devam etti. Son bölümde ise dar alanda pas çalışması yapıldı.

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