Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor, İstanbul'a gitti

        Trabzonspor, Süper Lig'in 37'nci haftasında deplasmanda yarın oynayacağı Başakşehir FK maçının hazırlıklarını tamamladıktan sonra havayoluyla İstanbul'a gitti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 17:00 Güncelleme: 17.05.2024 - 17:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor, İstanbul'a gitti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzonspor, Süper Lig’in 37’nci haftasında deplasmanda yarın oynayacağı Başakşehir FK maçının hazırlıklarını tamamladıktan sonra havayoluyla İstanbul’a gitti.

        Süper Lig’in 37’nci haftasında Başakşehir FK ile yarın karşılaşacak olan Trabzonspor bu müsabakanın hazırlıklarını tamamladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki idmanda bordo-mavililer taktik çalışması gerçekleştirdi. Son hazırlıklarını yapan Trabzonspor kafilesi saat 16.30’da Trabzon Havalimanı’ndan kalkan özel uçakla İstanbul’a gitti.

        KADRODA 5 EKSİK

        Trabzonspor’un 22 kişiden oluşan Başakşehir FK maç kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

        "Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Onuralp Çevikkan, Rayyan Baniya, Joaquin Fernandez, Stefano Denswil, Thomas Meunier, Mehmet Can Aydın, Eren Elmalı, Arif Boşluk, Berat Özdemir, Batista Mendy, Kerem Şen, Umut Güneş, Enis Bardhi, Mislav Orsic, Taxiarchis Fountas, Göktan Gürpüz, Umut Bozok, Edin Visca, Paul Onuachu, Enis Destan."

        Bordo-mavililerin deplasman kafilesinde Kağan, Benkovic, Bakic ile sakatlıkları bulunan Trezeguet ile Hüseyin Türkmen yer almadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eczaneye gitti ölü olduğunu öğrendi, 12 gün sonra yeniden doğdu
        Eczaneye gitti ölü olduğunu öğrendi, 12 gün sonra yeniden doğdu
        Sokakta keserli vahşet! Nedeni belli oldu!
        Sokakta keserli vahşet! Nedeni belli oldu!
        Özbek'ten Okan Buruk açıklaması!
        Özbek'ten Okan Buruk açıklaması!
        Ata Emre'yi öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Ata Emre'yi öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Çiftçi desteklerinde limitler artırıldı
        Çiftçi desteklerinde limitler artırıldı
        Erkan Yolaç hayatını kaybetti
        Erkan Yolaç hayatını kaybetti
        Kapadokya'da keşfedildi! Birine 'Hacıbektaş' adı verildi
        Kapadokya'da keşfedildi! Birine 'Hacıbektaş' adı verildi
        1969'dan bu yana Fatih Terim!
        1969'dan bu yana Fatih Terim!
        Hastanede genç hemşirenin şüpheli ölümü!
        Hastanede genç hemşirenin şüpheli ölümü!
        "Olayların sorumluluğunu Rusya'ya atmaya çalışıyorlar"
        "Olayların sorumluluğunu Rusya'ya atmaya çalışıyorlar"
        45 milyon Euro'luk teklife ret!
        45 milyon Euro'luk teklife ret!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Kripto kanunu ile ilgili 10 soru 10 cevap
        Kripto kanunu ile ilgili 10 soru 10 cevap
        "Herkesin vardı, bir benim yoktu"
        "Herkesin vardı, bir benim yoktu"
        O ilaçları artık aile hekimleri yazacak
        O ilaçları artık aile hekimleri yazacak
        Uçakta yolcunun kalbi durdu! Cankurtaran vekil!
        Uçakta yolcunun kalbi durdu! Cankurtaran vekil!
        Sözde cinsel tavsiyeye Reklam Kurulu'ndan 550 bin lira ceza
        Sözde cinsel tavsiyeye Reklam Kurulu'ndan 550 bin lira ceza
        Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker'den 'fahiş fiyat' açıklaması
        Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker'den 'fahiş fiyat' açıklaması
        Konut fiyatlarında dolar bazlı düşüş sürüyor
        Konut fiyatlarında dolar bazlı düşüş sürüyor
        Çetin Çetintaş: Karanlık inziva benim keşfettiğim bir şey değil
        Çetin Çetintaş: Karanlık inziva benim keşfettiğim bir şey değil

        Benzer Haberler

        Trabzon'da "Gençlik Şöleni" düzenlenecek
        Trabzon'da "Gençlik Şöleni" düzenlenecek
        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, milli sporcu Mete Gazoz'u tebrik...
        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, milli sporcu Mete Gazoz'u tebrik...
        Of'ta vatandaşlara trafik eğitimi verildi
        Of'ta vatandaşlara trafik eğitimi verildi
        Trabzon'da "Yönetmen Öğretmen Tiyatro Festivali" başladı
        Trabzon'da "Yönetmen Öğretmen Tiyatro Festivali" başladı
        Trabzonspor, Başakşehir ile ligde 32'nci randevuda
        Trabzonspor, Başakşehir ile ligde 32'nci randevuda
        Trabzon'daki sağlık sektörü temsilcileri Tiflis'te iş görüşmeleri yaptı
        Trabzon'daki sağlık sektörü temsilcileri Tiflis'te iş görüşmeleri yaptı