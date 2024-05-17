Trabzonspor, İstanbul'a gitti
Trabzonspor, Süper Lig'in 37'nci haftasında deplasmanda yarın oynayacağı Başakşehir FK maçının hazırlıklarını tamamladıktan sonra havayoluyla İstanbul'a gitti.
Trabzonspor, Süper Lig’in 37’nci haftasında deplasmanda yarın oynayacağı Başakşehir FK maçının hazırlıklarını tamamladıktan sonra havayoluyla İstanbul’a gitti.
Süper Lig’in 37’nci haftasında Başakşehir FK ile yarın karşılaşacak olan Trabzonspor bu müsabakanın hazırlıklarını tamamladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki idmanda bordo-mavililer taktik çalışması gerçekleştirdi. Son hazırlıklarını yapan Trabzonspor kafilesi saat 16.30’da Trabzon Havalimanı’ndan kalkan özel uçakla İstanbul’a gitti.
KADRODA 5 EKSİK
Trabzonspor’un 22 kişiden oluşan Başakşehir FK maç kadrosunda şu oyuncular yer aldı:
"Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Onuralp Çevikkan, Rayyan Baniya, Joaquin Fernandez, Stefano Denswil, Thomas Meunier, Mehmet Can Aydın, Eren Elmalı, Arif Boşluk, Berat Özdemir, Batista Mendy, Kerem Şen, Umut Güneş, Enis Bardhi, Mislav Orsic, Taxiarchis Fountas, Göktan Gürpüz, Umut Bozok, Edin Visca, Paul Onuachu, Enis Destan."
Bordo-mavililerin deplasman kafilesinde Kağan, Benkovic, Bakic ile sakatlıkları bulunan Trezeguet ile Hüseyin Türkmen yer almadı.
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