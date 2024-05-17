Trabzonspor, İstanbul'a gitti

Bordo-mavililerin deplasman kafilesinde Kağan, Benkovic, Bakic ile sakatlıkları bulunan Trezeguet ile Hüseyin Türkmen yer almadı.

Süper Lig’in 37’nci haftasında Başakşehir FK ile yarın karşılaşacak olan Trabzonspor bu müsabakanın hazırlıklarını tamamladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki idmanda bordo-mavililer taktik çalışması gerçekleştirdi. Son hazırlıklarını yapan Trabzonspor kafilesi saat 16.30’da Trabzon Havalimanı’ndan kalkan özel uçakla İstanbul’a gitti.

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