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        Tekmelediği kediyi ezerek öldürüp, fırlattı

        TRABZON'un Of ilçesinde kimliği belirsiz bir kişinin, tekmeleyip, ezerek öldürdüğü yavru kediyi otların içine fırlattığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 13:10 Güncelleme: 21.05.2024 - 13:15
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        Tekmelediği kediyi ezerek öldürüp, fırlattı
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        TRABZON’un Of ilçesinde kimliği belirsiz bir kişinin, tekmeleyip, ezerek öldürdüğü yavru kediyi otların içine fırlattığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Olay, dün akşam saatlerinde ilçenin İrfanlı Mahallesi Kalyon mevkisinde meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen bir kişi, sokakta elektrik trafosunun bulunduğu çimenlik alandaki yavru kediye birçok kez tekme attı. Saldırgan ayağıyla da ezdiği kediyi öldürdü. Bir süre çevredeki istinat duvarı üzerinde oturan saldırgan, aynı bölgeye yeniden gelerek, öldürdüğü kediyi eline alarak uzağa fırlattı. O anları, çevredeki bir apartman sakini cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Trabzon Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (TRAHAYKO), kayda alınan görüntüyü sosyal medya hesaplarından “Bu sefer katil Of-Kalyon’da. Hayvana karşı şiddet artıyor. İnsanoğlu öldürmeyi hayvanda deneyip, sonra insana yöneliyor. Bu tür kişiler önce hapse atılmalı sonra rehabilite edilmeli. Kediyi acımasızca öldürdü” notuyla paylaştı.

        Mahalle sakinleri ve TRAHAYKO’nun şikayeti üzerine saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

        TRAHAYKO Başkanı Lütfiye Tüzün Kurban, yaşananlara tepki göstererek, failin biran önce yakalanmasını ve şiddetin her türlüsünün sona ermesini istedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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