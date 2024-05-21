Trabzonspor, Olimpiyat Stadı'ndan kupasız dönmedi

,Trabzonspor ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası finali 23 Mayıs Perşembe günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak. Türkiye Kupası’nı bugüne kadar Trabzonspor 9, Beşiktaş 10 kez müzesine götürme başarısı gösterirken; bordo-mavililer, Olimpiyat Stadyumu’nda bugüne kadar oynadığı tüm final maçlarında hiç kaybetmedi.

Trabzonspor ile Beşiktaş, 62’nci Ziraat Türkiye Kupası finalinde 23 Mayıs Perşembe günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşılaşacak. Trabzonspor bugüne kadar bu statta oynadığı final maçlarında hiç kaybetmedi. Türkiye Kupası’nı bugüne kadar Trabzonspor 9, Beşiktaş 10 kez kazanarak müzesine götürme başarısı gösterdi. Trabzonspor Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda bugüne kadar oynadığı final maçlarında ise hiç kaybetmedi.

Bordo-mavili takım 77 bin 087 kişilik kapasitesi ile Türkiye’nin en büyük stadyumu konumunda olan Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda bugüne kadar oynadığı tüm final maçlarında kupa kaldırma başarısı elde etti. Trabzonspor, 2 Türkiye Kupası ve 3 Süper Kupa olmak üzere 5 kupayı, bu stadyumda kaldırma başarısını gösterdi. BEŞİKTAŞ İLE KUPA REKABETİ Trabzonspor Beşiktaş ile Türkiye Kupası’nda 11 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda 4 kez Trabzonspor, 5 kez ise Beşiktaş sahadan galibiyetle ayrılırken 2 maç da berabere sonuçlandı. Söz konusu 11 maçta Trabzonspor’un 10, Beşiktaş’ın 13 golü bulunuyor.