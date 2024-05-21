Tekmelediği kediyi ezerek öldürüp, fırlattı (2)

YAKALANDI

Trabzon’unOf ilçesinde yavru kediyi tekmeleyip, ezerek öldüren H.K. yakalandı. Konu ile ilgili valilikten yapılan yazı açıklamada, “20.05.2024 tarihinde Of ilçesi İrfanlı Mahallesinde bir kediye işkence yaparak ölümüne neden olduğu tespit edilen H.K. güvenlik birimlerimizce gözaltına alınarak ilk sorgusunun ardından Cumhuriyet Savcılığına sevk edilmiştir. H.K.’nin buradaki işlemleri devam etmektedir. Hayvanlara eziyet edilmesine müsamaha gösterilmeyecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.