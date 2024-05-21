Trabzon'da UMKE Bölge Tatbikatı'nda görevler başarıyla tamamlandı

TRABZON’da Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından 100 UMKE personeli ve 24 araçla yapılan bölge tatbikat, görevler sorunsuz, başarıyla tamamlandı.

Kentte Yeni Mahalle Fuar Alanında, 15’inci Bölge Trabzon Koordinatörlüğü tarafından Artvin, Rize, Gümüşhane ve Giresun illerinde toplam 100 personel ve 24 aracın katıldığı bölge tatbikatı düzenlendi. Senaryo gereği sahra hastanesini kurulduğu tatbikatta, yaralı olarak tanımlanan kişilere müdahale edildi. Gerçeği aratmayan tatbikatta personel, tüm görevleri sorunsuz tamamladı.

‘PERSONELİMİZİ HAZIR HALE GETİRMEYE ÇALIŞYORUZ’

Tatbikat ilgili bilgi veren Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, “Bölgesel bir tatbikat gerçekleştirdik. Bir sel felaketinde oluşan yaralanmalara karşı oluşabilecek durumlar için lojistik merkezimizi oluşturduk. İlk müdahaleler sonrasında yaralıları oluşturduğumuz merkezimize taşıdık. Gördüğünüz gibi yaralılar geliyor, bir kısım daha yaralı gelecek. Onların da buraya gelmesi sağlanacak. Bölgesel anlamda Giresun, Artvin, Rize, Gümüşhane ve Trabzon olmak üzere bölge illerimizle birlikte tatbikatımızı yapıyoruz. Elimizden geldiğince personelimizi hazır hale getirmeye çalışıyoruz. Bu tatbikatlar bu anlamda işe yarıyor. Gördüğünüz sahada 24 araç, 100 personel ile bu tatbikatı gerçekleştiriyoruz. İnşallah hiç ihtiyacımız olmaz. Ama olduğu anda da hazır olduğumuzu bütün milletimizin bilmesini istiyoruz” dedi.