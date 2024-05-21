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        Tekmelediği kediyi ezerek öldürüp, fırlattı (3)

        TUTUKLANDITrabzon'unOf ilçesinde yavru kediyi tekmeleyip, ezerek öldüren ve polis ekiplerince gözaltına alınan Halim Karaismailoğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 20:25 Güncelleme: 21.05.2024 - 20:25
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        Tekmelediği kediyi ezerek öldürüp, fırlattı (3)
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        TUTUKLANDI

        Trabzon'unOf ilçesinde yavru kediyi tekmeleyip, ezerek öldüren ve polis ekiplerince gözaltına alınan Halim Karaismailoğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Karaismailoğlu, '5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet' suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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