Tekmelediği kediyi ezerek öldürüp, fırlattı (3)
TUTUKLANDITrabzon'unOf ilçesinde yavru kediyi tekmeleyip, ezerek öldüren ve polis ekiplerince gözaltına alınan Halim Karaismailoğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.
TUTUKLANDI
Trabzon'unOf ilçesinde yavru kediyi tekmeleyip, ezerek öldüren ve polis ekiplerince gözaltına alınan Halim Karaismailoğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Karaismailoğlu, '5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet' suçundan tutuklandı.
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