Otomobille köpeği ezen sürücüye 7 bin 216 TL ceza

TRABZON'da otoparkta otomobille çarpıp ezdiği başıboş köpeği yaralayan sürücüye 7 bin 216 TL ceza uygulandı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, tedavi edilen köpek korumaya alındı.

Olay, 19 Mayıs'ta, Of ilçesi Yenimahalle'de meydana geldi. Açık otoparkta park halindeki otomobiliyle hareket eden Ş.E., yattığı yerden kalkıp hareketlenen başıboş köpeğe çarptı. Sürücü sağ tarafa manevra yaptığı otomobilin çarpmasıyla yere düşen köpeği ezip, üzerinden geçti. Araç bölgeden uzaklaşırken, o anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayı görenlerin haber vermesiyle yaralı köpek, belediye ekipleri tarafından tedavi edildi. Polis ekiplerinin başlattığı çalışmada, hakkında 5199 sayılı 'Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefetten adli işlem başlatılan sürücüye, 7 bin 216 TL de idari para cezası uygulandı.