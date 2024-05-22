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        Otomobille köpeği ezen sürücüye 7 bin 216 TL ceza

        TRABZON'da otoparkta otomobille çarpıp ezdiği başıboş köpeği yaralayan sürücüye 7 bin 216 TL ceza uygulandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 11:22 Güncelleme: 22.05.2024 - 11:25
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        Otomobille köpeği ezen sürücüye 7 bin 216 TL ceza
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        TRABZON'da otoparkta otomobille çarpıp ezdiği başıboş köpeği yaralayan sürücüye 7 bin 216 TL ceza uygulandı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, tedavi edilen köpek korumaya alındı.

        Olay, 19 Mayıs'ta, Of ilçesi Yenimahalle'de meydana geldi. Açık otoparkta park halindeki otomobiliyle hareket eden Ş.E., yattığı yerden kalkıp hareketlenen başıboş köpeğe çarptı. Sürücü sağ tarafa manevra yaptığı otomobilin çarpmasıyla yere düşen köpeği ezip, üzerinden geçti. Araç bölgeden uzaklaşırken, o anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olayı görenlerin haber vermesiyle yaralı köpek, belediye ekipleri tarafından tedavi edildi. Polis ekiplerinin başlattığı çalışmada, hakkında 5199 sayılı 'Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefetten adli işlem başlatılan sürücüye, 7 bin 216 TL de idari para cezası uygulandı.

        Trabzon Valiliği, olayla ilgi yazılı açıklama yaptı. Açıklamada; "Of ilçesi Yenimahalle semtinde bulunan açık otopark içerisinde bir sokak köpeğine araçla çarpma sonucu hayvanın yaralanmasına sebebiyet verilmesi sonucunda, olayın failine, ilgili kanun uyarınca 7 bin 216 TL ceza uygulanmıştır. Yaralı sokak köpeği tedavi edilerek koruma altına alınmıştır. Hayvanlara eziyet edilmesine müsamaha gösterilmeyecektir" denildi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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