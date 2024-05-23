Trabzon'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaza, dün akşam saatlerinde ilçenin Köknar Mahallesi'nde meydana geldi. 34 FJS 145 plakalı otomobil, sürücüsü Mustafa Türkoğlu’nun direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde araçta bulunan Mustafa Tanrıkulu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Bulunduğu yerden yaralı çıkartılan sürücü Türkoğlu ise ambulansla Of Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

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