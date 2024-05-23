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        Trabzon'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

        TRABZON'un Çaykara ilçesinde, uçuruma yuvarlanan otomobildeki Mustafa Tanrıkulu (50) hayatını kaybetti, sürücü Mustafa Türkoğlu (65) yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 13:09 Güncelleme: 23.05.2024 - 13:15
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        Trabzon'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
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        TRABZON’un Çaykara ilçesinde, uçuruma yuvarlanan otomobildeki Mustafa Tanrıkulu (50) hayatını kaybetti, sürücü Mustafa Türkoğlu (65) yaralandı.

        Kaza, dün akşam saatlerinde ilçenin Köknar Mahallesi'nde meydana geldi. 34 FJS 145 plakalı otomobil, sürücüsü Mustafa Türkoğlu’nun direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde araçta bulunan Mustafa Tanrıkulu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Bulunduğu yerden yaralı çıkartılan sürücü Türkoğlu ise ambulansla Of Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

        Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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