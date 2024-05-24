Trabzonspor'da kupa üzüntüsü

Türkiye Kupası final karşılaşmasında Beşiktaş’a 3-2 mağlup olan Trabzonspor’da büyük üzüntü yaşanıyor. Karşılaşma sonrası bazı futbolcular ve taraftarlar, gözyaşlarına hakim olamadı.

Trabzonspor ile Beşiktaş arasında dün oynanan 62’nci Ziraat Türkiye Kupası finalinin yankıları sürüyor. Final karşılaşmasında Beşiktaş’a 3-2 mağlup olan Trabzonspor’da büyük üzüntü yaşanıyor. Karşılaşmanın ilk yarısında Onuachu’nun attığı golle maça önde başlayan bordo-mavililer, bu avantajını koruyamadı. İkinci yarıda siyah-beyazlı ekip öne geçtikten sonra maçın 89’uncu dakikasında Pepe’nin ayağından bulduğu golle skoru eşitleyen Trabzonspor uzatma dakikalarında yediği golle büyük üzüntü yaşadı.

Trabzonspor, bugüne kadar 2 Türkiye Kupası ve 3 Süper Kupa olmak üzere 5 kupayı kaldırma başarısı gösterdiği Atatürk Olimpiyat Stadı’nda bu kez üzülen taraf oldu. Türkiye Kupası rekabetinde finalde Beşiktaş’a 5 kez kaybeden bordo-mavililer 4 kez kupayı kaldıran taraf olmuştu. Dünkü final karşılaşması sonrası Beşiktaş Trabzonspor’a karşı bu sayıyı 6’ya çıkarmış oldu.

VİSCA’NIN GÖZYAŞLARI

Karşılaşmanın bitiş düdüğü ile Trabzonsporlu oyuncular kendilerini sahanın içinde yere bırakırken Edin Visca’nın gözyaşlarını tutamadığı gözlendi. Bordo-mavili takımın son haftalarda performansı ile büyük beğeni toplayan oyuncusu uzun süre sahadan ayrılamazken takım arkadaşları kendisini teselli etti. Uğurcan Çakır da bir süre sahada üzüntüsünü yaşarken Pepe ile Meunier de büyük hayal kırıklığı yaşayan oyuncular oldu.