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        Trabzonspor'da kupa üzüntüsü

        Türkiye Kupası final karşılaşmasında Beşiktaş'a 3-2 mağlup olan Trabzonspor'da büyük üzüntü yaşanıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 14:35 Güncelleme: 24.05.2024 - 14:40
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        Trabzonspor'da kupa üzüntüsü
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        Türkiye Kupası final karşılaşmasında Beşiktaş’a 3-2 mağlup olan Trabzonspor’da büyük üzüntü yaşanıyor. Karşılaşma sonrası bazı futbolcular ve taraftarlar, gözyaşlarına hakim olamadı.

        Trabzonspor ile Beşiktaş arasında dün oynanan 62’nci Ziraat Türkiye Kupası finalinin yankıları sürüyor. Final karşılaşmasında Beşiktaş’a 3-2 mağlup olan Trabzonspor’da büyük üzüntü yaşanıyor. Karşılaşmanın ilk yarısında Onuachu’nun attığı golle maça önde başlayan bordo-mavililer, bu avantajını koruyamadı. İkinci yarıda siyah-beyazlı ekip öne geçtikten sonra maçın 89’uncu dakikasında Pepe’nin ayağından bulduğu golle skoru eşitleyen Trabzonspor uzatma dakikalarında yediği golle büyük üzüntü yaşadı.

        Trabzonspor, bugüne kadar 2 Türkiye Kupası ve 3 Süper Kupa olmak üzere 5 kupayı kaldırma başarısı gösterdiği Atatürk Olimpiyat Stadı’nda bu kez üzülen taraf oldu. Türkiye Kupası rekabetinde finalde Beşiktaş’a 5 kez kaybeden bordo-mavililer 4 kez kupayı kaldıran taraf olmuştu. Dünkü final karşılaşması sonrası Beşiktaş Trabzonspor’a karşı bu sayıyı 6’ya çıkarmış oldu.

        VİSCA’NIN GÖZYAŞLARI

        Karşılaşmanın bitiş düdüğü ile Trabzonsporlu oyuncular kendilerini sahanın içinde yere bırakırken Edin Visca’nın gözyaşlarını tutamadığı gözlendi. Bordo-mavili takımın son haftalarda performansı ile büyük beğeni toplayan oyuncusu uzun süre sahadan ayrılamazken takım arkadaşları kendisini teselli etti. Uğurcan Çakır da bir süre sahada üzüntüsünü yaşarken Pepe ile Meunier de büyük hayal kırıklığı yaşayan oyuncular oldu.

        TARAFTAR BOŞ YER BIRAKMADI

        Trabzonsporlu taraftarlar 77 bin 087 kişilik kapasitesi ile Türkiye’nin en büyük stadyumu konumunda olan Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda kendilerine ayrılan bölümü tıklım tıklım doldururken adeta boş koltuk bırakmadı. Türkiye’nin yanı sıra yurt dışından da pek çok şehirden gelen taraftarlar maç öncesinde stat dışında adeta bir karnaval havasında takımlarına tezahüratta bulunurken 90 dakika boyunca hiç susmayarak bu desteklerini sürdürdüler. Maç boyunca renkli görüntüler sergileyen bordo-mavili taraftarlar, 61’inci dakika şovuyla da stada büyük renk kattı. Karşılaşma boyunca takımlarını hiç susmayan taraftarlar kupanın kaybedilmesiyle hem büyük hayal kırıklığı hem de üzüntü yaşadı. Bazı taraftarlar uzun süre stadı terk edemezken gözyaşlarına da hakim olamadıkları dikkati çekti.

        YEREL BASIN MANŞETLERİ

        Öte yandan Trabzon’da yayın yapan yerel gazeteler de kaybedilen kupa maçının ardından farklı manşetlerle bu sonucu okuyucularına duyurdu. Trabzon yerel basın manşetleri şu şekilde:

        Taka gazetesi: Olimpiyat’a hüzün çöktü

        Kuzey Ekspres: Kaderin böylesine isyan ederiz

        Karadeniz: Çerçeve de boş sen de boşsun hoca

        Sonnokta: Böyle mi olacaktı?

        Günebakış: Kupa’da hüsran

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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