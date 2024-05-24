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        Motosikletin çarptığı Ceylin kurtarılamadı; kaza kamerada

        TRABZON'da, yolun karşısına geçmek isterken motosikletin çarptığı 5 yaşındaki Ceylin Erkan, yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 22:07 Güncelleme: 24.05.2024 - 22:10
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        Motosikletin çarptığı Ceylin kurtarılamadı; kaza kamerada
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        TRABZON'da, yolun karşısına geçmek isterken motosikletin çarptığı 5 yaşındaki Ceylin Erkan, yaşamını yitirdi. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, 19 Mayıs günü öğle saatlerinde Pelitli Mahallesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Ceylin Erkan'a, O.K. yönetimindeki motosiklet çarptı. Çarpmanın şiddetiyle havalanıp, yola savrulan küçük çocuk, ağır yaralandı. Ceylin, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Hastanesine kaldırarak, tedaviye alındı. Talihsiz çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 

        SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

        Kaza sonrası gözaltına alınan sürücü O.K. ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. 

        O ANLAR KAMERA

        Kaza anı, çevredeki bir iş yerine ait güvenli kamerasına yansıdı. Görüntüde; babasının yanında yürürken yola yönelen Ceylin'e hızla gelen motosikletin çarptığı, küçük kız ile sürücünün savrulduğu anlar yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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