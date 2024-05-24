Motosikletin çarptığı Ceylin kurtarılamadı; kaza kamerada

Kaza anı, çevredeki bir iş yerine ait güvenli kamerasına yansıdı. Görüntüde; babasının yanında yürürken yola yönelen Ceylin'e hızla gelen motosikletin çarptığı, küçük kız ile sürücünün savrulduğu anlar yer aldı.

Kaza, 19 Mayıs günü öğle saatlerinde Pelitli Mahallesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Ceylin Erkan'a, O.K. yönetimindeki motosiklet çarptı. Çarpmanın şiddetiyle havalanıp, yola savrulan küçük çocuk, ağır yaralandı. Ceylin, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Hastanesine kaldırarak, tedaviye alındı. Talihsiz çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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