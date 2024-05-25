Makamında saldırıya uğrayan Başkan Beşel: Kafa atıp, elini silaha uzattı (2)

Trabzon'da, Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel'i makam odasında darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, tamamlanan sorguları sonrası adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Harun U. tutuklanırken, diğer şüpheli H.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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