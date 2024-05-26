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        Trabzonspor - MKE Ankaragücü: 4-2

        STAT:Papara ParkHAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Cevdet Kömürcüoğlu, Ceyhun Sesigüzel.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 21:26 Güncelleme: 26.05.2024 - 21:26
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        Trabzonspor - MKE Ankaragücü: 4-2
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        STAT:Papara Park

        HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Cevdet Kömürcüoğlu, Ceyhun Sesigüzel.

        TRABZONSPOR: Muhammet Taha Tepe, Meunier, Baniya, Benkovic, Eren Elmalı (Dk. 83 Arif Boşluk), Umut Güneş, Berat Özdemir (Dk. 60 Visca), Bardhi (Dk. 19 Kerem Şen- Dk. 83 Umut Bozok), Trezeguet (Dk. 83 Fountas), Pepe, Enis Destan.

        MKE ANKARAGÜCÜ: Bahadır Güngördü, Atakan Çankaya (Dk. 78 Kazımcan Karataş), Radakovic, Mujakic, Kitsiou, Ali Kaan Güneren, Bassogog (Dk. 83 Cephas), Flips (Dk. 88 Bajic), Saponara (Dk. 78 Efkan Bekiroğlu), Chatzigiovanis, Ali Sowe (Dk. 83 Machedo).

        GOLLER: Dk. 63 Visca, Dk. 88, Dk. 90+1 ve Dk. 90+6 (P) Enis Destan (Trabzonspor)- Dk. 25 (P) Chatzigiovanis, Dk. 78 Ali Sowe (MKE Ankaragücü)

        SARI KARTLAR: Baniya, Muhammet Taha Tepe (Trabzonspor) - Bahadır Güngördü, Radakovic, Kazımcan Karataş (Ankaragücü)

        Süper Lig'in 38'inci ve son haftasında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 4-2 mağlup etti. Bu skorla MKE Ankaragücü, lige veda etti.

        22'inci dakikada MKE Ankaragücü penaltı kazandı. Saponara'nın orta sahadan gönderdiği pasında ceza alanı içinde Chatzigiovanis, Baniya tarafından düşürüldü. Hakemi Attilla Karaoğlan, penaltı noktasını gösterdi.

        25'inci dakikada konuk ekip öne geçti. Chatzigiovanis, kullandığı penaltı atışında top filelerle buluştu: 0-1.

        31'inci dakikada Flips'in sol taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza alanı içinde arka direkte yükselen Atakan Çankaya'nın kafa vuruşunda kaleci Taha Tepe topu, kornere çeldi.

        İlk yarı MKE Ankaragücü'nün 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

        63'üncü dakikada Trabzonspor, beraberliği yakaladı. Sol kanattan ilerleyen Trezeguet'in ortasında, ceza alanı içinde Visca gelişine vurdu. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Bahadır'ın sağından ağlara gitti: 1-1.

        78'inci dakikada MKE Ankaragücü, yeniden öne geçti. Flips'in sağ taraftan kullandığı korner atışında, Mujakic'in ceza sahası içerisinden arka direğe doğru kafa ile aşırttığı topu Ali Sowe, dokunarak topu filelerle buluşturdu: 1-2.

        88'inci dakikada Trabzonspor, yeniden beraberliği yakaladı. Sol kanattan hızla çıkan Trabzonspor'da Arif Boşluk'un pasıyla ceza alanı içinde buluşan Enis Destan'ın şutunda, top ağlara gitti: 2-2.

        90+1'inci dakikada Trabzonspor, öne geçti. Sol kanattan ceza alanına giren Pepe'nin pasına Enis ayak koydu ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-2.

        90+5'inci dakikada Trabzonspor, penaltı kazandı. Umut Bozok, ceza alanı içinde Ali Kaan Güneren tarafından düşürülünce maçın hakemi penaltı kararı verdi.

        90+6'ıncı dakikada Enis Destan'ın kullandığı penaltı atışında, top kaleci Bahadır Güngördü'nün solundan filelere gitti. Enis Destan kendisinin üçüncü, takımının da dördüncü golünü kaydetti: 4-2.

        Karşılaşma Trabzonspor'un, 4-2 galibiyetiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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