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        Ligin en centilmeni Trabzonspor oldu

        ,Türkiye'de futbolun 119'uncu sezonu olan 2023/24 sezonunu 3'üncü sırada tamamlayan Trabzonspor, gördüğü kart sayısına göre ligin en centilmen takımı olurken Karadeniz ekibinin gol kralı Paul Onuachu, asist kralı ise Edin Visça oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 11:39 Güncelleme: 28.05.2024 - 11:40
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        Ligin en centilmeni Trabzonspor oldu
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        ,Türkiye’de futbolun 119’uncu sezonu olan 2023/24 sezonunu 3’üncü sırada tamamlayan Trabzonspor, gördüğü kart sayısına göre ligin en centilmen takımı olurken Karadeniz ekibinin gol kralı Paul Onuachu, asist kralı ise Edin Visça oldu.

        Süper Lig’de 2023-24 sezonunu 64 puanla üçüncü sırada tamamlayan Trabzonspor, 53 sarı kartla ligin en az kart gören takımı oldu. Bordo-mavili takımda en çok kart gören futbolcular Eren Elmalı (9) ile Batista Mendy (8) olurken direkt kırmızı kart gören tek isim yine Mendy oldu. Trabzonsporlu futbolcuların sarı ve kırmızı kart dağılımı şu şekilde:

        Uğurcan Çakır (4 sarı karttan 1 kırmızı kart), Fernandez (1), Eren Elmalı (9), Meunier (2), Denswil (1), Baniya (4), Benkovic (2), Mehmet Can Aydın (2), Trezeguet (2), Berat Özdemir (4), Mendy (8 sarı 1 kırmızı kart), Fountas (2), Bardhi (3), Visça (1), Enis Destan (4), Onuachu (3), Umut Bozok (1)

        EN GOLCÜ ONUACHU, ASİST KRALI VİSÇA

        Süper Lig’in geride kalan 38 haftalık periyodunda Trabzonspor’un en gülcü isimleri ile asist kralları da netleşti. Bordo-mavili takıma kiralık olarak transfer olan Paul Onuachu 15 golle takımın en golcü oyuncusu olurken Onuachu’yu 10 golle Trezeguet, 9 golle Enis Destan, 7 golle Bardhi ve 5 golle Visça takip etti.

        Bordo-mavili takımda 12 asistle Edin Visça en çok asist yapan isim oldu. Visça’yı 6’şar asistle Trezeguet ile devre arası takımdan ayrılan Abdülkadir Ömür takip ederken, Meunier 5, Onuachu 4 asist katkısı verdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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